«Витязь» в овертайме дожал «Северсталь»

Череповецкаяпотерпела домашнее поражение от подольского(2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе победителей дублем отметился Степан Старков. В овертайме победу «Витязю» принес точный бросок Миро Аалтонена.

За хозяев по шайбе забросили Кирилл Пилипенко и Йоонас Няттинен.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Старков — 3 (бол., Малыхин, Мусин), 10:13 — 0:1. Старков — 4 (Попов, Бородкин), 19:52 — 0:2. Пилипенко — 10, 25:17 — 1:2. Няттинен — 8 (Думбадзе, Хохлов), 52:34 — 2:2. Аалтонен — 9 (Кемиляйнен), 63:42 — 2:3Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 20:00) — ЕжовБроски: 28 (4+8+12+4) — 25 (11+10+3+1)Штраф: 6 — 8

В турнирной таблице КХЛ «Северсталь» занимает 5-е место Западной конференции, набрав 55 очков в 43 матчах. «Витязь» идет на 11-й строчке Запада: 37 очков после 43 игр.