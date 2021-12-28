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    «Витязь» в овертайме дожал «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от подольского «Витязя» (2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В основное время в составе победителей дублем отметился Степан Старков. В овертайме победу «Витязю» принес точный бросок Миро Аалтонена.

    За хозяев по шайбе забросили Кирилл Пилипенко и Йоонас Няттинен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Старков — 3 (бол., Малыхин, Мусин), 10:13 — 0:1. Старков — 4 (Попов, Бородкин), 19:52 — 0:2. Пилипенко — 10, 25:17 — 1:2. Няттинен — 8 (Думбадзе, Хохлов), 52:34 — 2:2. Аалтонен — 9 (Кемиляйнен), 63:42 — 2:3Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 20:00) — ЕжовБроски: 28 (4+8+12+4) — 25 (11+10+3+1)Штраф: 6 — 8

    В турнирной таблице КХЛ «Северсталь» занимает 5-е место Западной конференции, набрав 55 очков в 43 матчах. «Витязь» идет на 11-й строчке Запада: 37 очков после 43 игр.

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