«Трактор» дома разгромил «Северсталь»

Альберт Яруллин Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Виталий Кравцов (также отдал 2 голевые передачи), Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Теему Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Лоуренс Пилут и Альберт Яруллин отдали по 3 голевые передачи. Единственная шайба гостей на счету Кирилла Пилипенко.
«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд и с 52 очками идет шестой в таблице Западной конференции. У «Трактора» 61 очко и второе место на Востоке.
КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы: Кравцов — 6 (Яруллин, Пилут), 11:16 — 1:0. Пилипенко — 9 (бол., Няттинен), 22:03 — 1:1. Тертышный — 19 (Седлак), 22:58 — 2:1. Ткачев — 8 (Абрамов, Кравцов), 28:19 — 3:1. Пулккинен — 19 (бол., Пилут), 33:06 — 4:1. Гика — 8 (мен., п.в., Пилут, Яруллин), 39:39 — 5:1. Исаев — 1 (Кравцов, Яруллин), 58:07 — 6:1Вратари: Вилл — Подъяпольский (Шугаев, 33:06, 39:31 — 39:39)Штраф: 12 — 6Броски: 33 (8+12+13) — 38 (15+13+10)Судьи: Ансонс, Оскирко