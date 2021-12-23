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    «Трактор» дома разгромил «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Северсталь
    «Трактор» одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Трактора».

    Альберт Яруллин
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    Альберт Яруллин

    В составе победителей по шайбе забросили Виталий Кравцов (также отдал 2 голевые передачи), Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Теему Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Лоуренс Пилут и Альберт Яруллин отдали по 3 голевые передачи. Единственная шайба гостей на счету Кирилла Пилипенко.

    «Северсталь» потерпела пятое поражение подряд и с 52 очками идет шестой в таблице Западной конференции. У «Трактора» 61 очко и второе место на Востоке.

    КХЛ
    «Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
    Голы: Кравцов — 6 (Яруллин, Пилут), 11:16 — 1:0. Пилипенко — 9 (бол., Няттинен), 22:03 — 1:1. Тертышный — 19 (Седлак), 22:58 — 2:1. Ткачев — 8 (Абрамов, Кравцов), 28:19 — 3:1. Пулккинен — 19 (бол., Пилут), 33:06 — 4:1. Гика — 8 (мен., п.в., Пилут, Яруллин), 39:39 — 5:1. Исаев — 1 (Кравцов, Яруллин), 58:07 — 6:1Вратари: Вилл — Подъяпольский (Шугаев, 33:06, 39:31 — 39:39)Штраф: 12 — 6Броски: 33 (8+12+13) — 38 (15+13+10)Судьи: Ансонс, Оскирко
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