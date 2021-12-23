«Трактор» дома разгромил «Северсталь»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Трактора».

В составе победителей по шайбе забросили Виталий Кравцов (также отдал 2 голевые передачи), Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Теему Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Лоуренс Пилут и Альберт Яруллин отдали по 3 голевые передачи. Единственная шайба гостей на счету Кирилла Пилипенко.

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд и с 52 очками идет шестой в таблице Западной конференции. У «Трактора» 61 очко и второе место на Востоке.