«Йокерит» в овертайме победил минское «Динамо»

«Йокерит» Фото: globallookpress.com
Счет в матче открыли минчане, но на шайбу Дениса Мосалева (3-я минута) финский клуб быстро ответил точным броском Давида Скленички (9).
Решающую шайбу в овертайме забросил Калле Коссила.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мосалев — 5 (Суворов), 2:58 — 0:1. Скленичка — 4 (бол., Пакаринен, Турунен), 8:51 — 1:1. Коссила — 6 (Юнттила), 61:32 — 2:1Вратари: Ювонен — КолосовБроски: 27 (7+14+6+0) — 12 (4+3+4+1)Штраф: 4 — 12
«Йокерит» прервал серию из 3 поражений подряд и с 56 очками в 42 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 46 очками за 41 игру располагается на 8-й строчке Запада.