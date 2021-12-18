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    Дубль Григоренко помог России обыграть Чехию в матче Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России одержала победу над командой Чехии (5:2) в матче 3-го тура домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

    Сборная России
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    Сборная России

    В составе победителей отличились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко, Александр Елесин и Михаил Григоренко, оформивший дубль.

    Чехия ответила голами Яна Коваржа и Милана Гулаша.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Россия — Чехия — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Грицюк — 1, 0:14 — 1:0. Вовченко — 1 (Коршков, Анисимов), 7:31 — 2:0. Григоренко — 1 (Гусев, Шипачев), 14:08 — 3:0. Коварж — 2 (Фролик, Клок), 18:18 — 3:1. Григоренко — 2 (Гусев, Шипачев), 37:27 — 4:1. Елесин — 3 (бол., А. Марченко), 39:12 — 5:1. Гулаш — 2 (бол., Шпачек, Ержабек), 47:36 — 5:2Вратари: Билялов (Самонов, 40:00) — Вилл (Грубец, 20:00)Броски: 22 (9+10+3) — 29 (13+7+9)Штраф: 8 — 6

    Сборная России продолжает идти без поражений поле трех матчей (9 очков). Чехия провела две встречи, проиграв обе (1).

    В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.

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