Дубль Григоренко помог России обыграть Чехию в матче Кубка Первого канала

Сборная России Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко, Александр Елесин и Михаил Григоренко, оформивший дубль.
Чехия ответила голами Яна Коваржа и Милана Гулаша.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Россия — Чехия — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Голы: Грицюк — 1, 0:14 — 1:0. Вовченко — 1 (Коршков, Анисимов), 7:31 — 2:0. Григоренко — 1 (Гусев, Шипачев), 14:08 — 3:0. Коварж — 2 (Фролик, Клок), 18:18 — 3:1. Григоренко — 2 (Гусев, Шипачев), 37:27 — 4:1. Елесин — 3 (бол., А. Марченко), 39:12 — 5:1. Гулаш — 2 (бол., Шпачек, Ержабек), 47:36 — 5:2Вратари: Билялов (Самонов, 40:00) — Вилл (Грубец, 20:00)Броски: 22 (9+10+3) — 29 (13+7+9)Штраф: 8 — 6
Сборная России продолжает идти без поражений поле трех матчей (9 очков). Чехия провела две встречи, проиграв обе (1).
В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.