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    Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная Чехии Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу по буллитам над командой Чехии (3:2 Б) в матче второго тура Кубка Первого канала.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    В основное время за финнов по разу отличились Сакари Маннинен и Антон Левтчи. Решающий буллит исполнил Петер Тиивола.

    В составе чешской команды по голу записали на свой счет Ян Коварж и Давид Крейчи

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Чехия — Финляндия — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Маннинен — 1 (Гранлунд, Покка), 9:27 — 0:1. Коварж — 1 (Гулаш), 32:41 — 1:1. Левтчи — 1 (Кемппайнен), 47:52 — 1:2. Гулаш — 1 (Коварж), 59:49 — 2:2Победный буллит: ТииволаВратари: Грубец (59:17—59:49) — СятериБроски: 37 (11+10+9+7) — 24 (5+5+10+4)Штраф: 4 — 8

    Обе команды сыграли по одному матчу на турнире: у Финляндии — 3 очка, у Чехии — 0.

    18 декабря финны сыграют с Канадой (11.00 мск), а Чехия встретится со сборной России (15.30 мск).

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