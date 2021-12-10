ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • 17:46
    • Эльмас из «Наполи» обошел Селихова в борьбе за звание игрока недели в ЛЕ
  • 17:34
    • Наместников: Я просто выхожу на лед и играю в хоккей
  • 17:09
    • Иванов: По Адамову и Кузьмичёву я ни с кем переговоры не вёл
  • 16:50
    • Антони Марсьяль покинет «МЮ» в январе
  • 14:35
    • Матч ЦСКА и тульского «Арсенал» находится под угрозой срыва
    Все новости спорта

    Наместников: Я просто выхожу на лед и играю в хоккей

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз
    Мастер спорта России международного класса, который сейчас является нападающим «Детройта» Владислав Наместников поделился впечатлениями от выступлений в клубе НХЛ.

    Владислав Наместников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Наместников

    «Сейчас я чувствую себя более комфортно в раздевалке. Прошлый сезон получился довольно странным. Сейчас же, как мне кажется, я стал лучше понимать систему игры команды, так что я просто выхожу на лед и играю в хоккей. Иногда чем проще играешь, тем лучше. Особенно это касается выездных матчей. Когда играешь против хороших команд в гостях, нечасто получается действовать первым номером. Но при этом всегда нужно стараться найти способ одержать победу. И зачастую простой хоккей — это путь к успеху. В последних матчах мы стали играть лучше, мы учимся на собственном опыте и находим способы побеждать в гостевых встречах подобным образом, не усложняя игру». — цитирует Наместникова официальный сайт КХЛ.

    Владислав дебютировал за воскресенский «Химик» в российской высшей лиге в возрасте 16 лет. Также выступал за юниорские и молодёжные сборные России, в 2010 году принял участие в чемпионате мира среди юниоров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли СКА очки на территории «Магнитки»?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Грифоны» забьют первый гол при Шевченко?
  • «Дженоа» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?
  • «Нант» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дженоа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие