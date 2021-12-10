Наместников: Я просто выхожу на лед и играю в хоккей

Мастер спорта России международного класса, который сейчас является нападающим «Детройта»поделился впечатлениями от выступлений в клубе НХЛ.

«Сейчас я чувствую себя более комфортно в раздевалке. Прошлый сезон получился довольно странным. Сейчас же, как мне кажется, я стал лучше понимать систему игры команды, так что я просто выхожу на лед и играю в хоккей. Иногда чем проще играешь, тем лучше. Особенно это касается выездных матчей. Когда играешь против хороших команд в гостях, нечасто получается действовать первым номером. Но при этом всегда нужно стараться найти способ одержать победу. И зачастую простой хоккей — это путь к успеху. В последних матчах мы стали играть лучше, мы учимся на собственном опыте и находим способы побеждать в гостевых встречах подобным образом, не усложняя игру». — цитирует Наместникова официальный сайт КХЛ.

Владислав дебютировал за воскресенский «Химик» в российской высшей лиге в возрасте 16 лет. Также выступал за юниорские и молодёжные сборные России, в 2010 году принял участие в чемпионате мира среди юниоров.