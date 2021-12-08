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    Брагин: Хорошая работа нашей команды все 60 минут

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Трактор КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Хорошая работа нашей команды все 60 минут. Реализовали свои моменты и, думаю, заслуженно выиграли. Давно не забивали в большинстве, сегодня забили.

    С каждой игрой получается все лучше и лучше, мы очень много работаем в этом направлении», — подытожил тренер.

    Брагин также оценил игру новичка команды Лео Комарова, который набрал 1-е очко за 10 встреч.

    «Он здорово сыграл в том моменте — вывел Марченко практически на пустые ворота. Ему нужно было время на адаптацию, сейчас с каждым матчем он играет все лучше и лучше», — приводятся слова Брагина на сайте СКА.

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