Брагин: Хорошая работа нашей команды все 60 минут

Главный тренер СКАподелился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ с(4:1).

«Хорошая работа нашей команды все 60 минут. Реализовали свои моменты и, думаю, заслуженно выиграли. Давно не забивали в большинстве, сегодня забили.

С каждой игрой получается все лучше и лучше, мы очень много работаем в этом направлении», — подытожил тренер.

Брагин также оценил игру новичка команды Лео Комарова, который набрал 1-е очко за 10 встреч.

«Он здорово сыграл в том моменте — вывел Марченко практически на пустые ворота. Ему нужно было время на адаптацию, сейчас с каждым матчем он играет все лучше и лучше», — приводятся слова Брагина на сайте СКА.