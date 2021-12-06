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    «Трактор» переиграл «Куньлунь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Трактор
    В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, в котором местный «Трактор» в овертайме обыграл пекинский «Куньлунь», со счетом 3:2.

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    В составе челябинцев дуль сделал нападающий Владимир Ткачев. А автором победного гола стал форвард Томаш Гика. У «Куньлуня» по одной шайбе забросили Брендон Ип и Спенсер Фу.

    «Трактор» с 57 баллами в 39 играх занимает 2-е место в Восточной конференции. «Куньлунь» с 22 очками в 36 играх располагается на 11-й строчке Востока.

    КХЛ
    «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Йип — 10 (бол., С. Фу, Спроул), 25:45 — 0:1. Ткачев — 6 (Калинин, Бэйлен), 32:43 — 1:1. Ткачев — 7 (Кравцов, Карпухин), 33:09 — 2:1. С. Фу — 11 (мен., Локхарт), 41:58 — 2:2. Гика — 6 (Седлак), 63:01 — 3:2Вратари: Вилл — О`Брайен (57:14 — 57:45)Штраф: 6 — 8Броски: 49 (19+14+10+6) — 23 (5+9+8+1)Судьи: Васильев, Спирин
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