«Трактор» переиграл «Куньлунь»

В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, в котором местныйв овертайме обыграл пекинский, со счетом 3:2.

В составе челябинцев дуль сделал нападающий Владимир Ткачев. А автором победного гола стал форвард Томаш Гика. У «Куньлуня» по одной шайбе забросили Брендон Ип и Спенсер Фу.

«Трактор» с 57 баллами в 39 играх занимает 2-е место в Восточной конференции. «Куньлунь» с 22 очками в 36 играх располагается на 11-й строчке Востока.