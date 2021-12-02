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    КХЛ объявила лучших игроков ноября

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    В КХЛ подвели итоги месяца и объявили лучших игроков ноября.

    Никита Нестеров
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    Никита Нестеров

    Лучшим вратарем месяца стал Шимон Грубец («Авангард»). У него 7 побед в 10 матчах, коэффициент надежности 1.60 и 2 сухих поединка.

    Лучшим защитником объявлен Никита Нестеров (ЦСКА), у которого 5 силовых приемов, 6 заблокированных бросков и коэффициент полезности +4.

    Лучшим нападающим стал Станислав Галиев («Динамо» Москва), набравший 15 очков (7+8). В 10 играх месяца он дважды оформил дубль и забросил две победные шайбы.

    Лучшим новичком месяца выбран Арсений Грицюк («Авангард»). У него 5 шайб, один ассист и коэффициент полезности +2.

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