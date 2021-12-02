КХЛ объявила лучших игроков ноября

В КХЛ подвели итоги месяца и объявили лучших игроков ноября.

Лучшим вратарем месяца стал Шимон Грубец («Авангард»). У него 7 побед в 10 матчах, коэффициент надежности 1.60 и 2 сухих поединка.

Лучшим защитником объявлен Никита Нестеров (ЦСКА), у которого 5 силовых приемов, 6 заблокированных бросков и коэффициент полезности +4.

Лучшим нападающим стал Станислав Галиев («Динамо» Москва), набравший 15 очков (7+8). В 10 играх месяца он дважды оформил дубль и забросил две победные шайбы.

Лучшим новичком месяца выбран Арсений Грицюк («Авангард»). У него 5 шайб, один ассист и коэффициент полезности +2.