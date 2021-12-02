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    Гатиятулин: Не хватает свежести и это отражается на реализации моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Амур КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказал мнение о поражении от «Амура» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Первый период, конечно, сыграли не так, как хотелось бы. Получили ненужные удаления, соперник ими воспользовался и стал играть по счету.

    Нам активнее надо было действовать на пятаке, но мы где-то не успевали. По самоотдаче — ни к кому из ребят нет претензий.

    По игре — будем работать и поправлять, чтобы не допускать ошибок на смене и в неравных составах.

    Слабая игра в атаке? Еще раз повторюсь, приходится взламывать оборону, нужно более агрессивно действовать на пятаке. Есть такой момент, который надо усиливать. Уделим этому внимание.

    Да, не хватает завершения в большинстве. Держим шайбу, создаем моменты, но не хватает точного броска и добивания. Работаем на каждой тренировке, разбираем.

    Сыграли 37 матчей, усталость накопилась. Выезды, переезды — непростой график. Все это откладывается. Всевозможные методы используются, чтобы восстановить ребят.

    Где-то не хватает времени. Еще раз обратим на это внимание. Нужна свежесть, ее не хватает и это отражается на реализации моментов.

    Каждая команда, как и мы, готовится к каждому сопернику, примерно понимаем сильные и слабые стороны, где нужно как сыграть. Непросто. Ни одной легкой игры у нас не было.

    На каждой игре приходится выкладываться по максимуму, что мы и делаем. Где-то не хватает чуть-чуть везения», — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора».

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