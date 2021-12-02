Гатиятулин: Не хватает свежести и это отражается на реализации моментов

Главный тренер «Трактора»высказал мнение о поражении от «Амура» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период, конечно, сыграли не так, как хотелось бы. Получили ненужные удаления, соперник ими воспользовался и стал играть по счету.

Нам активнее надо было действовать на пятаке, но мы где-то не успевали. По самоотдаче — ни к кому из ребят нет претензий.

По игре — будем работать и поправлять, чтобы не допускать ошибок на смене и в неравных составах.

Слабая игра в атаке? Еще раз повторюсь, приходится взламывать оборону, нужно более агрессивно действовать на пятаке. Есть такой момент, который надо усиливать. Уделим этому внимание.

Да, не хватает завершения в большинстве. Держим шайбу, создаем моменты, но не хватает точного броска и добивания. Работаем на каждой тренировке, разбираем.

Сыграли 37 матчей, усталость накопилась. Выезды, переезды — непростой график. Все это откладывается. Всевозможные методы используются, чтобы восстановить ребят.

Где-то не хватает времени. Еще раз обратим на это внимание. Нужна свежесть, ее не хватает и это отражается на реализации моментов.

Каждая команда, как и мы, готовится к каждому сопернику, примерно понимаем сильные и слабые стороны, где нужно как сыграть. Непросто. Ни одной легкой игры у нас не было.

На каждой игре приходится выкладываться по максимуму, что мы и делаем. Где-то не хватает чуть-чуть везения», — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора».