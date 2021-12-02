«Барыс» дома проиграл московскому «Динамо»

В составе победителей отличились Антон Ведин (1-я минута), Вячеслав Войнов (4), Оскар Линдберг (8) и Вадим Шипачев (41).
У хозяев шайбы забросили Коди Куник (38) и Кертис Волк (49).
КХЛ Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо М» (Москва) — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Голы: Ведин — 5 (Сергеев, Шипачев), 0:19 — 0:1. Войнов — 5 (Шипачев), 3:47 — 0:2. Линдберг — 2 (Рашевский, О`Делл), 7:27 — 0:3. Каник — 3 (бол., Юрчо, Дитц), 37:25 — 1:3. Шипачев — 20 (Белов), 40:38 — 1:4. Валк — 10 (Михайлис), 48:13 — 2:4Вратари: Ведин — 5 (Сергеев, Шипачев), 0:19 — 0:1. Войнов — 5 (Шипачев), 3:47 — 0:2. Линдберг — 2 (Рашевский, О`Делл), 7:27 — 0:3. Каник — 3 (бол., Юрчо, Дитц), 37:25 — 1:3. Шипачев — 20 (Белов), 40:38 — 1:4. Валк — 10 (Михайлис), 48:13 — 2:4Штраф: 6-14Броски: 31 (4+15+12) — 29 (15+10+4)
Динамовцы занимают в турнирной таблице Западной конференции второе место, набрав 48 очков в 35 матчах. «Барыс» идет 10-м на Востоке: 30 очков после 34 игр.