«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

Хоккеисты «Локомотива» Фото: ХК «Локомотив»
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
В основное время на гол Артура Каюмова (2 минута) «красно-белые» ответили точным броском Джейка Виртанена (4).
В послематчевой серии буллитов победу ярославской команде принес Артем Анисимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Каюмов — 10 (Анисимов, Коршков), 1:25 — 0:1. Виртанен — 9 (Лехтеря, Хед), 3:32 — 1:1Победный буллит: АнисимовВратари: Красиков — ИсаевШтраф: 8 — 10Броски: 27 (12+5+8+2) — 29 (9+5+9+6)
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место (39 очков), а «Локомотив» — шестое (42 очка).