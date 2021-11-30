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    Все новости спорта

    «Спартак» по буллитам уступил «Локомотиву»

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Локомотив
    «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

    В основное время на гол Артура Каюмова (2 минута) «красно-белые» ответили точным броском Джейка Виртанена (4).

    В послематчевой серии буллитов победу ярославской команде принес Артем Анисимов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Каюмов — 10 (Анисимов, Коршков), 1:25 — 0:1. Виртанен — 9 (Лехтеря, Хед), 3:32 — 1:1Победный буллит: АнисимовВратари: Красиков — ИсаевШтраф: 8 — 10Броски: 27 (12+5+8+2) — 29 (9+5+9+6)

    В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место (39 очков), а «Локомотив» — шестое (42 очка).

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