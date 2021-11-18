НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Хэтэуэйа

«Ванкувер» — «Колорадо» 2:4

«Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд, проиграв на своем поле «Колорадо» со счетом 2:4. Валерий Ничушкин и Василий Подколзин очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) Голы: Рантанен — 5 (бол., Макар, Кадри), 7:17 — 0:1. Гарлэнд — 4 (Дикинсон, Пулман), 28:52 — 1:1. Пулман — 1 (Мотт, Ламмикко), 41:27 — 2:1. Кадри — 5 (бол., Ландескуг, Рантанен), 42:19 — 2:2. Макар — 3 (бол., Тэйвз, Кадри), 43:12 — 2:3. Ландескуг — 6 (п.в., Рантанен), 59:49 — 2:4Вратари: Демко (58:10 — 59:49) — КемперШтраф: 12-8Броски: 34 (12+15+7) — 30 (12+7+11)

«Колорадо» идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Ванкувер» занимает 14-ю строчку.

«Ванкувер» — «Колорадо» 2:4

«Сиэтл Кракен» — «Чикаго» 2:4

«Чикаго» в гостевом матче победил «Сиэтл» со счетом 4:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Чикаго» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Голы: С. Джонс — 2 (Дебринкэт, Кейн), 15:03 — 0:1. Дебринкэт — 9 (Дак), 22:01 — 0:2. Кейн — 6 (Курашев, Мерфи), 45:36 — 0:3. Маккэн — 6 (бол., Шворц, Гики), 54:15 — 1:3. Гурд — 4 (Данн, Эберле), 58:11 — 2:3. Маккейб — 1 (п.в.), 59:34 — 2:4Вратари: Грубауэр (56:13 — 58:11, 58:19 — 59:34) — ФлериШтраф: 7-9Броски: 33 (3+16+14) — 19 (8+6+5)

Для «Чикаго» это четвертая победа кряду, «Сиэтл» проиграл пятый матч подряд.

«Сиэтл Кракен» — «Чикаго» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 0:2

«Вашингтон» нанес поражение «Лос-Анджелесу» в гостевом матче со счетом 2:0. Обе шайбы забросил Гарнет Хэтэуэй, дважды ему ассистировал Джон Карлсон. Еще одна результативная передача в активе Евгения Кузнецова. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов сделал 34 сэйва. Александр Овечкин провел на льду чуть больше 20 минут и результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Хэтэуэй — 4 (Карлсон, Кузнецов), 56:30 — 0:1. Хэтэуэй — 5 (п.в., Карлсон), 58:42 — 0:2Вратари: Куик (58:13 — 58:42) — СамсоновШтраф: 8-6Броски: 34 (14+7+13) — 38 (9+11+18)

«Вашингтон» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» — девятый на «Западе».