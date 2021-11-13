Ландер: Гол Мичкова разозлил, но, в конце концов, мы выиграли матч

Нападающий сборной Швециипризнался, что голв стиле лакросс разозлил его.

Сборная России в субботу проиграла шведам со счетом 2:4 в матче Кубка Карьяла. 16-летний Мичков, забросивший шайбу на 22-й минуте, стал самым молодым автором гола в истории сборной Россиии.

«Гол получился очень красивым. На льду я поздравил его с этой шайбой. К сожалению, он отличился в матче с нами, но он заслужил это. Думаю, его ждет яркое будущее, рад за него.

Я знаю, сколько ему лет. Он отличный игрок, думаю, у него великолепное будущее. Я не пробовал забивать голы в стиле лакросс, я не обладаю соответствующими навыками.

Разозлил ли гол? Честно говоря, да. Это его первый гол за сборную. В конце концов мы выиграли матч. Мы все люди и любим хоккей, должны поздравить его с красивым голом», — сказал Ландер «Матч ТВ».