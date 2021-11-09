Овечкин: Очень приятно сравняться с Халлом, но у меня еще есть парочка матчей в запасе

Нападающий «Вашингтона»после победы над «Баффало» (5:3) прокомментировал свой 741-й гол, который позволил ему догнать Бретта Халла и разделить четвертое место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

«Я просто иду к этому день за днем. Очень приятно быть в такой компании. Это довольно большие цифры, но мы будем двигаться дальше. Очень приятно сравняться с кем-то великим, но у меня еще есть парочка матчей в запасе.

Видел ли я, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую. Ягр? Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире.

Я думаю, что наша тройка играет надежно. Иногда у нас бывают взлеты и падения. Но если посмотреть, как мы катим, как работаем ногами, и сколько создаем голевых моментов, то мы играем интересно. Но вы правы в том, что неплохо знать, когда точно начнется сезон, и к какой дате нужно выводить себя на пик формы. Прошлый год получился странным. Все эти протоколы, ограничения… Не скажу ничего плохого, но те моменты расстраивали. Впрочем, что есть, то есть. Самое главное, чтобы мы все были здоровы. И знаете, мы сейчас просто наслаждаемся хоккеем. Болельщики на трибунах, классная атмосфера. Играть весело», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.