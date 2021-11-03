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    НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Ванкуверу», «Миннесота» одолела «Оттаву»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября

    Хоккей НХЛ Сан-Хосе Шаркс Баффало Сэйбрз Анахайм Дакс Нью-Джерси Дэвилз Ванкувер Кэнакс Нью-Йорк Рейнджерс Калгари Флэймз Нэшвилл Предаторз Миннесота Уайлд Оттава Сенаторз Виннипег Джетс Даллас Старз Монреаль Канадиенс Детройт Ред Уингз Филадельфия Флайерз Аризона Койотс Торонто Мэйпл Лифс Вегас Голден Найтс Прогнозы на НХЛ
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    «Ванкувер»

    «Торонто» — «Вегас» 4:0

    «Торонто» разгромил «Вегас» со счетом 4:0. Дубль оформил Остон Мэттьюс. Голкипер «Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл отразил 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Вегас» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Марнер — 2 (Таварес, Керфут), 11:31 — 1:0. Мэттьюс — 2 (бол., Нюландер, Марнер), 22:59 — 2:0. Мэттьюс — 3 (Райлли, Марнер), 39:15 — 3:0. Нюландер — 4 (Бантинг, Броди), 42:43 — 4:0Вратари: Кэмпбелл — ЛенерШтраф: 6-2Броски: 33 (13+12+8) — 26 (4+10+12)

    «Вегас» идет на 10-м месте в Западной конференции. «Торонто» — восьмой в Восточной конференции.

    «Торонто» — «Вегас» 4:0

    «Филадельфия» — «Аризона» 3:0

    «Аризона» потерпела 10-е поражение в 10 встречах на старте сезона, проиграв на этот раз в гостях «Филадельфии» со счетом 0:3.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Аризона» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
    Голы: Кутюрье — 4 (Конекны, Жиру), 46:54 — 1:0. Лотон — 2 (ван Римсдайк, Дж. Браун), 57:51 — 2:0. Жиру — 5 (п.в., Кутюрье, Санхейм), 58:23 — 3:0Вратари: Харт — Веймелка (58:08 — 58:23)Штраф: 0-6Броски: 34 (13+10+11) — 29 (13+9+7)

    «Филадельфия» — «Аризона» 3:0

    «Монреаль» — «Детройт» 3:0

    «Монреаль» переиграл «Детройт» — 3:0. Голкипер «Канадиенс» Джейк Аллен отразил все 22 броска, оформив «сухарь».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Детройт» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Сузуки — 1 (Тоффоли, Питри), 2:06 — 1:0. Андерсон — 3 (Сузуки, Галлахер), 9:18 — 2:0. Галлахер — 2 (п.в., Тоффоли, Сузуки), 57:59 — 3:0Вратари: Аллен — Неделькович (56:10 — 57:59)Штраф: 4-2Броски: 41 (16+12+13) — 22 (12+7+3)

    Это поражение стало для «красных крыльев» третьим подряд.

    «Монреаль» — «Детройт» 3:0

    «Виннипег» — «Даллас» 4:3 Б

    «Даллас» в серии буллитов уступил «Виннипегу» — 3:4 Б. Решающий буллит реализовал Марк Шайфли. Российский форвард «Старз» Александр Радулов отдал голевую передачу и не реализовал свой буллит в послематчевой серии.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Штястны — 3 (Болье, Элерс), 10:29 — 1:0. Бенн — 1 (Сегин), 16:16 — 1:1. Моррисси — 3 (бол., Шмидт, Уилер), 20:32 — 2:1. Дюбуа — 7 (бол., Шайфли, Шмидт), 27:23 — 3:1. Робертсон — 1 (бол., Радулов, Павелски), 49:37 — 3:2. Сегин — 3 (Клингберг, Киро), 53:16 — 3:3Победный буллит: ШайфлиВратари: Комри — ХолтбиШтраф: 4-8Броски: 35 (7+17+7+4) — 27 (8+8+10+1)

    «Даллас» проиграл четвертую встречу кряду.

    «Виннипег» — «Даллас» 4:3 Б

    «Миннесота» — «Оттава» 5:4 ОТ

    «Миннесота» выиграла у «Оттавы» — 5:4 ОТ. Автором победного гола стал российский нападающий Кирилл Капризов. Для 24-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала первой в этом сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Оттава» — 5:4 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Фолиньо — 3 (Сперджен, Эрикссон Эк), 3:57 — 1:0. Эддисон — 1 (Капризов, Меррилл), 4:24 — 2:0. Пол — 3 (К. Браун, Форментон), 10:48 — 2:1. Штурм — 2 (Куликов, Фиала), 13:35 — 3:1. Батерсон — 5 (Дель Зотто, Норрис), 22:12 — 3:2. Норрис — 6 (бол., Батерсон, Штютцле), 23:23 — 3:3. Тирни — 5 (Эннис, Дель Зотто), 27:48 — 3:4. Фолиньо — 4 (бол., Дамба, Бродин), 30:10 — 4:4. Капризов — 1 (Фиала), 62:02 — 5:4Вратари: Тэлбот — ГуставссонШтраф: 13-13Броски: 43 (13+10+19+1) — 28 (7+12+9+0)

    «Миннесота» — «Оттава» 5:4 ОТ

    «Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил Мэтт Дюшен. Для «Предаторз» эта победа стала четвертой подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Канин — 1 (Каррье, Джохансен), 10:11 — 0:1. Ткачак — 4 (бол., Монахэн, Линдхольм), 11:49 — 1:1. Форсберг — 4 (Дюшен, Гранлунд), 18:37 — 1:2. Шилингтон — 1 (Танев, Манджапане), 43:20 — 2:2. Дюшен — 3 (Гранлунд, Экхольм), 61:37 — 2:3Вратари: Маркстрем — СаросШтраф: 9-17Броски: 40 (20+8+11+1) — 22 (9+5+7+1)

    «Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 ОТ

    «Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

    «Ванкувер» выиграл у «Рейнджерс» — 3:2 ОТ. В составе проигравших 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин. Теперь на его счету 10 (2+8) очков в 10 матчах нынешнего сезона. В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Подколзин. Для него этот гол стал вторым в сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Фокс), 22:33 — 0:1. Панарин — 2 (бол., Фокс, Строум), 33:13 — 0:2. Миллер — 2 (Гарлэнд, Петтерссон), 41:29 — 1:2. Подколзин — 2 (Гарлэнд, Майерс), 45:19 — 2:2. Миллер — 3 (Хьюз), 62:22 — 3:2Вратари: Демко — ШестеркинШтраф: 10-12Броски: 36 (8+14+10+4) — 22 (6+8+8+0)

    «Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

    «Анахайм» — «Нью-Джерси» 4:0

    «Анахайм» дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:0. В составе хозяев дублем отличился Трой Терри.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Гетцлаф — 1 (бол., Фаулер, Леттьери), 12:05 — 1:0. Терри — 6 (бол., Гетцлаф, Шаттенкирк), 23:48 — 2:0. Терри — 7 (Гетцлаф), 43:38 — 3:0. Лундестрем — 2 (мен., Грант), 47:19 — 4:0Вратари: Гибсон — БерньеШтраф: 10-14Броски: 27 (7+10+10) — 28 (11+10+7)

    «Анахайм» одержал вторую победу подряд после того, как прервал свою серию из шести поражений.

    «Анахайм» — «Нью-Джерси» 4:0

    «Сан-Хосе» — «Баффало» 5:3

    «Сан-Хосе» обыграл «Баффало» — 5:3. В составе «Шаркс» дублем отличился Томаш Хертл. У «Сэйбрз» дубль сделал Джефф Скиннер.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Дален — 4 (Эклунд, Бернс), 7:25 — 1:0. Скиннер — 2 (Хиностроза, Хагг), 8:48 — 1:1. Р. Меркли — 1 (Барабанов, Хертл), 12:49 — 2:1. Хертл — 4 (Балцерс), 26:13 — 3:1. Каджула — 2 (Хиностроза, Козенс), 33:33 — 3:2. Ферраро — 1 (Н. Меркли, Уотерби), 46:02 — 4:2. Хертл — 5 (Балцерс, Ферраро), 51:46 — 5:2. Скиннер — 3 (Томпсон, Асплунд), 58:13 — 5:3Вратари: Раймер — Андерсон (7:50 — 8:48, 58:28)Штраф: 6-4Броски: 27 (9+10+8) — 28 (7+10+11)

    Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

    «Сан-Хосе» — «Баффало» 5:3
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