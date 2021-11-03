НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Ванкуверу», «Миннесота» одолела «Оттаву»

«Торонто» — «Вегас» 4:0
«Торонто» разгромил «Вегас» со счетом 4:0. Дубль оформил Остон Мэттьюс. Голкипер «Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл отразил 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вегас» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Марнер — 2 (Таварес, Керфут), 11:31 — 1:0. Мэттьюс — 2 (бол., Нюландер, Марнер), 22:59 — 2:0. Мэттьюс — 3 (Райлли, Марнер), 39:15 — 3:0. Нюландер — 4 (Бантинг, Броди), 42:43 — 4:0Вратари: Кэмпбелл — ЛенерШтраф: 6-2Броски: 33 (13+12+8) — 26 (4+10+12)
«Вегас» идет на 10-м месте в Западной конференции. «Торонто» — восьмой в Восточной конференции.
«Филадельфия» — «Аризона» 3:0
«Аризона» потерпела 10-е поражение в 10 встречах на старте сезона, проиграв на этот раз в гостях «Филадельфии» со счетом 0:3.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Аризона» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Кутюрье — 4 (Конекны, Жиру), 46:54 — 1:0. Лотон — 2 (ван Римсдайк, Дж. Браун), 57:51 — 2:0. Жиру — 5 (п.в., Кутюрье, Санхейм), 58:23 — 3:0Вратари: Харт — Веймелка (58:08 — 58:23)Штраф: 0-6Броски: 34 (13+10+11) — 29 (13+9+7)
«Филадельфия» — «Аризона» 3:0
«Монреаль» — «Детройт» 3:0
«Монреаль» переиграл «Детройт» — 3:0. Голкипер «Канадиенс» Джейк Аллен отразил все 22 броска, оформив «сухарь».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Детройт» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Сузуки — 1 (Тоффоли, Питри), 2:06 — 1:0. Андерсон — 3 (Сузуки, Галлахер), 9:18 — 2:0. Галлахер — 2 (п.в., Тоффоли, Сузуки), 57:59 — 3:0Вратари: Аллен — Неделькович (56:10 — 57:59)Штраф: 4-2Броски: 41 (16+12+13) — 22 (12+7+3)
Это поражение стало для «красных крыльев» третьим подряд.
«Монреаль» — «Детройт» 3:0
«Виннипег» — «Даллас» 4:3 Б
«Даллас» в серии буллитов уступил «Виннипегу» — 3:4 Б. Решающий буллит реализовал Марк Шайфли. Российский форвард «Старз» Александр Радулов отдал голевую передачу и не реализовал свой буллит в послематчевой серии.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Штястны — 3 (Болье, Элерс), 10:29 — 1:0. Бенн — 1 (Сегин), 16:16 — 1:1. Моррисси — 3 (бол., Шмидт, Уилер), 20:32 — 2:1. Дюбуа — 7 (бол., Шайфли, Шмидт), 27:23 — 3:1. Робертсон — 1 (бол., Радулов, Павелски), 49:37 — 3:2. Сегин — 3 (Клингберг, Киро), 53:16 — 3:3Победный буллит: ШайфлиВратари: Комри — ХолтбиШтраф: 4-8Броски: 35 (7+17+7+4) — 27 (8+8+10+1)
«Даллас» проиграл четвертую встречу кряду.
«Виннипег» — «Даллас» 4:3 Б
«Миннесота» — «Оттава» 5:4 ОТ
«Миннесота» выиграла у «Оттавы» — 5:4 ОТ. Автором победного гола стал российский нападающий Кирилл Капризов. Для 24-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала первой в этом сезоне.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Оттава» — 5:4 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Фолиньо — 3 (Сперджен, Эрикссон Эк), 3:57 — 1:0. Эддисон — 1 (Капризов, Меррилл), 4:24 — 2:0. Пол — 3 (К. Браун, Форментон), 10:48 — 2:1. Штурм — 2 (Куликов, Фиала), 13:35 — 3:1. Батерсон — 5 (Дель Зотто, Норрис), 22:12 — 3:2. Норрис — 6 (бол., Батерсон, Штютцле), 23:23 — 3:3. Тирни — 5 (Эннис, Дель Зотто), 27:48 — 3:4. Фолиньо — 4 (бол., Дамба, Бродин), 30:10 — 4:4. Капризов — 1 (Фиала), 62:02 — 5:4Вратари: Тэлбот — ГуставссонШтраф: 13-13Броски: 43 (13+10+19+1) — 28 (7+12+9+0)
«Миннесота» — «Оттава» 5:4 ОТ
«Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 ОТ
Победную шайбу в овертайме забросил Мэтт Дюшен. Для «Предаторз» эта победа стала четвертой подряд.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Канин — 1 (Каррье, Джохансен), 10:11 — 0:1. Ткачак — 4 (бол., Монахэн, Линдхольм), 11:49 — 1:1. Форсберг — 4 (Дюшен, Гранлунд), 18:37 — 1:2. Шилингтон — 1 (Танев, Манджапане), 43:20 — 2:2. Дюшен — 3 (Гранлунд, Экхольм), 61:37 — 2:3Вратари: Маркстрем — СаросШтраф: 9-17Броски: 40 (20+8+11+1) — 22 (9+5+7+1)
«Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 ОТ
«Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ
«Ванкувер» выиграл у «Рейнджерс» — 3:2 ОТ. В составе проигравших 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин. Теперь на его счету 10 (2+8) очков в 10 матчах нынешнего сезона. В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Подколзин. Для него этот гол стал вторым в сезоне.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Фокс), 22:33 — 0:1. Панарин — 2 (бол., Фокс, Строум), 33:13 — 0:2. Миллер — 2 (Гарлэнд, Петтерссон), 41:29 — 1:2. Подколзин — 2 (Гарлэнд, Майерс), 45:19 — 2:2. Миллер — 3 (Хьюз), 62:22 — 3:2Вратари: Демко — ШестеркинШтраф: 10-12Броски: 36 (8+14+10+4) — 22 (6+8+8+0)
«Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ
«Анахайм» — «Нью-Джерси» 4:0
«Анахайм» дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:0. В составе хозяев дублем отличился Трой Терри.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Гетцлаф — 1 (бол., Фаулер, Леттьери), 12:05 — 1:0. Терри — 6 (бол., Гетцлаф, Шаттенкирк), 23:48 — 2:0. Терри — 7 (Гетцлаф), 43:38 — 3:0. Лундестрем — 2 (мен., Грант), 47:19 — 4:0Вратари: Гибсон — БерньеШтраф: 10-14Броски: 27 (7+10+10) — 28 (11+10+7)
«Анахайм» одержал вторую победу подряд после того, как прервал свою серию из шести поражений.
«Анахайм» — «Нью-Джерси» 4:0
«Сан-Хосе» — «Баффало» 5:3
«Сан-Хосе» обыграл «Баффало» — 5:3. В составе «Шаркс» дублем отличился Томаш Хертл. У «Сэйбрз» дубль сделал Джефф Скиннер.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Дален — 4 (Эклунд, Бернс), 7:25 — 1:0. Скиннер — 2 (Хиностроза, Хагг), 8:48 — 1:1. Р. Меркли — 1 (Барабанов, Хертл), 12:49 — 2:1. Хертл — 4 (Балцерс), 26:13 — 3:1. Каджула — 2 (Хиностроза, Козенс), 33:33 — 3:2. Ферраро — 1 (Н. Меркли, Уотерби), 46:02 — 4:2. Хертл — 5 (Балцерс, Ферраро), 51:46 — 5:2. Скиннер — 3 (Томпсон, Асплунд), 58:13 — 5:3Вратари: Раймер — Андерсон (7:50 — 8:48, 58:28)Штраф: 6-4Броски: 27 (9+10+8) — 28 (7+10+11)
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.
«Сан-Хосе» — «Баффало» 5:3