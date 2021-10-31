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    Рижское «Динамо» обыграло московское с разницей в три шайбы

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    В матче регулярного сезона КХЛ рижское «Динамо» разгромило «Динамо» из Москвы со счетом 4:1.

    Юхан Маттссон
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    Юхан Маттссон

    В составе победителей дублем отметился Оскар Цибульскис, а также по шайбе в активе Гинтса Мейи и Лауриса Дарзиньша. Одну шайбу у гостей отыграл Антон Ведин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Цибульскис — 4 (бол., Дарзиньш), 1:31 — 1:0. Ведин — 2 (бол., Галиев, Войнов), 11:32 — 1:1. Цибульскис — 5 (бол., Радил, Мейя), 38:20 — 2:1. Мейя — 2 (бол., Дарзиньш), 44:00 — 3:1. Дарзиньш — 1 (п.в., Радил), 58:54 — 4:1Вратари: Маттссон — Кульбаков (Бочаров, 44:00, 57:49 — 58:54).Штраф: 27 — 6Броски: 19 (5+10+4) — 33 (10+11+12)

    Рижское «Динамо» прервало серию из четырех поражений. Для москвичей это второе поражение подряд.

    Хозяева идут на 10 месте Запада с 23 очками. Гости на 3 строчке с 30 баллами.

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