НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Аризону», «Рейнджерс» разгромил «Коламбус»

«Вашингтон» — «Аризона» 2:0

«Вашингтон» на своем льду победил «Аризону» со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Джон Карлсон и Александр Овечкин. Также он отдал результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов сделал два ассиста. Голкипер Илья Самсонов отразил все 16 бросков, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 52:02 — 1:0. Овечкин — 9 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:39 — 2:0Вратари: Самсонов — Веймелка (59:01)Штраф: 6-12Броски: 32 (14+9+9) — 16 (4+6+6)

«Вашингтон» — «Аризона» 2:0

«Детройт» — «Флорида» 2:3 ОТ

«Флорида» одержала восьмую победу подряд на старте сезона, в овертайме выиграв у «Детройта» — 3:2 ОТ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Луостаринен — 2 (Нутиваара, Монтур), 8:43 — 0:1. Барков — 3 (Дюклер), 18:49 — 0:2. Ганье — 2 (Стэчер, Стивенс), 22:15 — 1:2. Сутер — 1 (Зайдер, Фаббри), 57:19 — 2:2. Барков — 4 (Юбердо, Уигар), 63:29 — 2:3Вратари: Неделькович — БобровскийШтраф: 6-8Броски: 30 (11+7+11+1) — 32 (10+14+6+2)

«Детройт» — «Флорида» 2:3 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 4:0

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отдал три голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин оформил свой первый в сезоне шатаут, отразив 31 бросок.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Строум — 1 (Панарин, Лундквист), 12:29 — 1:0. Лафренье — 3 (Фокс), 15:31 — 2:0. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 41:19 — 3:0. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 51:23 — 4:0Вратари: Шестеркин — МерзликинсШтраф: 6-8Броски: 37 (13+14+10) — 31 (12+7+12)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 4:0

«Каролина» — «Чикаго» 6:3

«Каролина» выиграла все семь стартовых встреч сезона, на этот раз обыграв дома «Чикаго» со счетом 6:3. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Это его седьмой гол в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (4:2, 2:0, 0:1) Голы: Хагель — 1 (Тэйвз, Густафссон), 6:12 — 0:1. Деанджело — 2 (Трочек), 7:10 — 1:1. Годетт — 1 (бол., Курашев, Густафссон), 10:21 — 1:2. Стаал — 2 (Бир, Слэвин), 13:09 — 2:2. Степан — 1 (Фаст), 13:26 — 3:2. Котканиеми — 2 (Ахо, Коул), 18:40 — 4:2. Ахо — 5 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 23:43 — 5:2. Свечников — 7 (Деанджело, Трочек), 26:16 — 6:2. Дебринкэт — 4 (бол., С. Джонс, Кубалик), 48:08 — 6:3Вратари: Раанта — ЛанкиненШтраф: 23-13Броски: 35 (18+10+7) — 26 (10+12+4)

«Каролина» — «Чикаго» 6:3

«Вегас» — «Анахайм» 5:4 Б

«Вегас» переиграл «Анахайим» — 5:4 Б. Победный буллит на счету российского форварда Евгения Дадонова.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 5:4 Б (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, 1:0) Голы: Смит — 2 (Карлссон, Мартинес), 3:30 — 1:0. Хэг — 2 (Маршессо, Пьетранджело), 23:52 — 2:0. Зеграс — 2 (Милано, Хенрик), 35:49 — 2:1. Стивенсон — 4 (Маршессо, Хэг), 42:45 — 3:1. Каррье — 1 (Стивенсон), 45:56 — 4:1. Терри — 4 (Гру, Гетцлаф), 51:18 — 4:2. Лундестрем — 1 (Линдхольм, Сильферберг), 55:44 — 4:3. Хенрик — 3 (Шаттенкирк, Зеграс), 56:29 — 4:4Победный буллит: ДадоновВратари: Ленер — ГибсонШтраф: 11-5Броски: 42 (21+12+6+3) — 38 (8+12+14+4)

Отметим, что «Дакс» проиграли шестую встречу подряд.

«Вегас» — «Анахайм» 5:4 Б

«Даллас» — «Оттава» 1:4

«Даллас» проиграл «Оттаве» со счетом 1:4, Александр Радулов и Артем Зуб сделали по ассисту. «Сенаторз» прервали серию из трех поражений, «Старз» проиграли третий матч подряд.