Хет-трик Широкова помог «Спартаку» обыграть «Торпедо»

Московскийодержал домашнюю победу над(5:3) в матч регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард москвичей Сергей Широков отличился тремя заброшенными шайбами на 45-й, 49-й и 60-й минутах, а также записал на свой счет один ассист.

Еще по голу на счету Джейкоба Виртанена (3) и Семена Ручкина (47).

Нижегородцы ответили результативными бросками Дамира Жафярова (13), Зията Пайгина (30) и Теодора Леннстрема (43).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) Голы: Виртанен — 5 (бол., Лехтеря, Хед), 2:06 — 1:0. Жафяров — 5 (Турбин, Марин), 12:39 — 1:1. Пайгин — 4 (Миле, Жафяров), 29:21 — 1:2. Леннстрем — 7 (бол., Миле, Жафяров), 42:08 — 1:3. Широков — 5 (Локтионов, Хохлачев), 44:16 — 2:3. Ручкин — 1 (Широков, Хохлачев), 46:28 — 3:3. Широков — 6 (Локтионов, Хохлачев), 48:36 — 4:3. Широков — 7 (п.в.), 59:52 — 5:3Вратари: Красиков — Мурыгин (58:44 — 59:52)Броски: 37 (10+17+10) — 32 (9+8+15)Штраф: 4 — 4

«Спартак» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы располагаются на девятой строчке с 23 очками.

28 октября «Спартак» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» в тот же день в гостях встретится с «Северсталью».