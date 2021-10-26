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    Московское «Динамо» дома переиграло «Локомотив»

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Эрик О'Делл (31-я минута), Станислав Галиев (32), Вячеслав Войнов (38) и Вадим Шипачев (59).

    Гости ответили результативным броском Дениса Алексеева (45).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
    Голы: О'Делл — 6 (Рашевский), 30:44 — 1:0. Галиев — 11 (Сергеев, Шипачев), 31:14 — 2:0. Войнов — 3 (бол., Шипачев), 37:04 — 3:0. Алексеев — 6 (Марченко), 44:51 — 3:1. Шипачев — 13 (п.в., Игумнов, Бойков), 58:45 — 4:1Вратари: Еременко — Паскуале (58:18)Броски: 20 (6+9+5) — 31 (12+10+9)Штраф: 10 — 10

    «Динамо» набрал 30 очков и расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Ярославский клуб с 25 очками идет на восьмой строчке.

    29 октября москвичи на своем поле примут СКА, а «Локомотив» днем ранее дома встретится с «Нефтехимиком».

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