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    «Магнитка» в овертайме обыграла «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Йокерит Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал выездную победу над финским «Йокеритом» (5:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей отличились Артем Земченок, Максим Карпов, Филипп Майе и Брендан Лайпсик. Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Линус Хультстрём

    За хозяев в основное время шайбы забрасывали Никлас Фриман, Филип Хольм, Петтери Линдбом и Теэму Турунен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Фриман — 4 (Кивисте, Бьернинен), 18:24 — 1:0. Хольм — 5 (бол., О`Нилл, Пакаринен), 26:52 — 2:0. Линдбом — 2 (Пакаринен, Норман), 35:30 — 3:0. Земченок — 2 (Коробкин, Майе), 39:31 — 3:1. Карпов — 7 (бол., Хультстрем, Олкинуора), 40:44 — 3:2. Майе — 7 (бол., Карпов, Голдобин), 42:13 — 3:3. Лайпсик — 7, 46:44 — 3:4. Турунен — 5 (Хянникяйнен, Кивисте), 49:22 — 4:4. Хультстрем — 3, 61:21 — 4:5Вратари: Линдбек — ОлкинуораБроски: 29 (13+6+10+0) — 27 (3+15+7+2)Штраф: 6 — 26

    «Металлург» набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 29 очков, располагается на второй строчке на Западе.

    В следующем матче магнитогорцы 23 октября сыграют на выезде против «Сочи», финны днем позднее примут рижское «Динамо».

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