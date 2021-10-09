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    «Динамо» в Москве обыграло «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Динамо Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Егор Брызгалов (15-я минута), Дмитрий Рашевский (17) и Вадим Шипачев (31).

    За гостей шайбы забросили Робин Пресс (9) и Даниил Вовченко (22).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Пресс — 3, 8:02 — 0:1. Брызгалов — 1 (Фисенко), 14:23 — 1:1. Рашевский — 9 (Волков, Клинкхаммер), 16:44 — 2:1. Вовченко — 2 (бол., Тимашов, Стенквист), 21:32 — 2:2. Шипачев — 10 (бол., Галиев, Войнов), 30:24 — 3:2Вратари: Еременко — ШостакБроски: 26 (11+5+10) — 36 (10+16+10)Штраф: 8 — 6

    «Динамо» набрало 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» идет десятой. У череповецкой команды 13 очков.

    11 октября «Динамо» в Ярославле сыграет против «Локомотива», а «Северсталь» на выезде встретится с «Торпедо».

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