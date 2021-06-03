Плющев: Канада против России — это маленькая война

Известный тренеррассказал, чего ждать от матча Россия — Канада в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии.

«Я думаю, что сборная Канады однозначно поменяет свою игру относительно группового этапа, потому что это матч навылет. Концентрации на одну встречу у них вполне хватит.

Вообще, одним матчем можно реабилитироваться за весь чемпионат, за который канадцев критиковали и в самой Канаде, хотя там это не так сильно освещается.

Среди канадцев есть люди, которые в состоянии показать очень высокий уровень.

Известно, что наши соперники — духовитые ребята. А Канада — Россия — это всегда маленькая война, которая идёт с 1972 года. Ожидать можно всё что угодно — наши ребята это понимают.

Никакого комплекса у сборной России не может быть, потому что эта команда собралась только перед чемпионатом мира. У нас мало игроков, которые участвовали в предыдущих розыгрышах плей-офф. Но у нас все же есть ребята, которые обыгрывали Канаду, боролись с ними за медали», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

Матч Россия — Канада состоится 3 июня в Риге, начало — в 20:15 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Канада.