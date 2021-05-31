Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2021

победила(2:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Открыл счет на 39-й минуте Джейсон Робертсон, а в конце игры Колин Блэквелл поразил пустые ворота.

Чемпионат мира. Группа В США — Германия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Робертсон — 3 (бол., Донато, Гарлэнд), 38:56 — 1:0. Блэкуэлл — 1 (п.в., Робинсон), 59:33 — 2:0Вратари: Петерсен — Брюкманн (58:13 — 59:33)Броски: 15 (6+3+6) — 33 (11+6+16)Штраф: 8 — 8

Американская команда занимает первое место в группе B. В активе США 15 очков. Германия с 9 очками располагается на четвертой строчке.

В заключительном туре группового этапа американцы сыграют с командой Италией. Встреча состоится 1 июня. В этот же день Германия сразится с Латвией.