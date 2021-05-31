Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев«Ролан Гаррос». Победа Медведева, поражение Блинковой
  • 17:30
    • «Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
  • 19:08
    • Чехия в серии буллитов обыграла Данию на чемпионате мира
  • 17:49
    • Роналду — лучший нападающий сезона Серии А, Барелла — лучший полузащитник
  • 17:36
    • Копа Америка состоится в Бразилии
  • 16:04
    • Дзюба — лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков
    Все новости спорта

    Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Германии Сборная США
    Сборная США победила команду Германии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

    США — Германия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    США — Германия

    Открыл счет на 39-й минуте Джейсон Робертсон, а в конце игры Колин Блэквелл поразил пустые ворота.

    Чемпионат мира. Группа В
    США — Германия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Робертсон — 3 (бол., Донато, Гарлэнд), 38:56 — 1:0. Блэкуэлл — 1 (п.в., Робинсон), 59:33 — 2:0Вратари: Петерсен — Брюкманн (58:13 — 59:33)Броски: 15 (6+3+6) — 33 (11+6+16)Штраф: 8 — 8

    Американская команда занимает первое место в группе B. В активе США 15 очков. Германия с 9 очками располагается на четвертой строчке.

    В заключительном туре группового этапа американцы сыграют с командой Италией. Встреча состоится 1 июня. В этот же день Германия сразится с Латвией.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия вышвырнет Швецию с чемпионата мира?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли Федерер выиграть на «Ролан Гаррос» хотя бы один матч?
  • Истомин — Федерер. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Устоит ли сборная Россия против Левандовского?
  • Польша — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Рамос — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барти — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Финикс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швейцария — Великобритания
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие