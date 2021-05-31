Чехия в серии буллитов обыграла Данию на чемпионате мира

одержала победу по буллитам над(2:1 ПБ) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

Никлас Йенсе вывел Данию вперед на 4-й минуте.

В составе победителей в основное время отличился Доминик Кубалик, решающий бросок в серии буллитов исполнил Филип Хитил.

Чемпионат мира. Группа А Чехия — Дания — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Н. Йенсен — 5 (бол., М. Лауридсен, Олесен), 3:41 — 0:1. Кубалик — 3 (Хытил, Врана), 45:23 — 1:1Вратари: Грубец (Вилл, 65:00) — Дам (Сегорд, 65:00)Броски: 38 (13+13+6+6) — 13 (6+3+3+1)Штраф: 4 — 8

Чехия одержала четвертую победу подряд и поднялась на 4-е место в группе А. Дания проиграла второй раз и занимает 6-е место в группе.

За счет победы в личной встрече датчане опережают шведов, которые сегодня вечером завершат групповой этап матчем против сборной России.

1 июня в своем заключительном матче группового этапа сборная Чехии сыграет с командой Словакии.