Майоров: Швейцария выглядела предпочтительнее по содержанию игры

Двукратный олимпийский чемпионвысказал мнение о победе сборной России над командой Швейцарии (4:1) в матче ЧМ-2021.

«Мы выиграли этот матч за счет умения реализовывать опасные моменты. Тут и без везения не обошлось.

Индивидуальное мастерство наших игроков, к примеру, шайба Антона Бурдасова, когда наша команда открыла счет, привело к уверенной победе.

Плюс мы очень надежно сыграли против швейцарцев в обороне. Опасные моменты, ими созданные, можно по пальцам пересчитать.

Что касается содержания игры, то соперники, пожалуй, выглядели даже предпочтительнее. У швейцарцев командная игра организована очень здорово.

И это касается не только нашего матча, но и других встреч, которые эта команда провела на турнире.

Исключением стал только ее матч против шведов. У нас по-прежнему страдают взаимосвязи в средней зоне. Войти на скорости в чужую зону редко удается.

Но сборная России выиграла этот поединок еще и за счет характера и желания. Что в конечном счете в хоккее не менее ценно, чем командная игра», — сказал Майоров в эфире «Матч ТВ».