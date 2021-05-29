ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеЕвропейский тренеропад. Почему топ-тренеры уходят из своих клубов?
  • 20:47
    • «Ман Сити» и «Челси» объявили составы на финал Лиги чемпионов
  • 18:23
    • Дубль Толчинского помог сборной России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021
  • 23:01
    • «Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА
  • 22:28
    • Сборная Финляндии взяла верх над Германией
  • 22:04
    • Мхитаряна не убедило предложение «Зенита»
    Все новости спорта

    Майоров: Швейцария выглядела предпочтительнее по содержанию игры

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение о победе сборной России над командой Швейцарии (4:1) в матче ЧМ-2021.

    Россия — Швейцария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Россия — Швейцария

    «Мы выиграли этот матч за счет умения реализовывать опасные моменты. Тут и без везения не обошлось.

    Индивидуальное мастерство наших игроков, к примеру, шайба Антона Бурдасова, когда наша команда открыла счет, привело к уверенной победе.

    Плюс мы очень надежно сыграли против швейцарцев в обороне. Опасные моменты, ими созданные, можно по пальцам пересчитать.

    Что касается содержания игры, то соперники, пожалуй, выглядели даже предпочтительнее. У швейцарцев командная игра организована очень здорово.

    И это касается не только нашего матча, но и других встреч, которые эта команда провела на турнире.

    Исключением стал только ее матч против шведов. У нас по-прежнему страдают взаимосвязи в средней зоне. Войти на скорости в чужую зону редко удается.

    Но сборная России выиграла этот поединок еще и за счет характера и желания. Что в конечном счете в хоккее не менее ценно, чем командная игра», — сказал Майоров в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Возьмет ли «Денвер» и второй матч в Портленде?
  • «Портленд» — «Денвер». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Чем закончатся путешествие американцев в Санкт-Галлен?
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сеара — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Италия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Циципас — Шарди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истомин — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие