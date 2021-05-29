Брагин: Преждевременно говорить, что Россия главный претендент на золото

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира-2021.

«Преждевременно говорить, что мы главные претенденты на золото. Мы делаем шаг за шагом, а там будет смотреть на конечный результат. Два дня паузы были, тяжеловато входили в игру.

Самое главное — 30 блокированных бросков. За счет самоотдачи и правильной тактической игры пришел результат.

Толчинский всегда был в расширенном списке сборной, были личные беседы до вызова.

Скажем так, мы всегда рассчитывали на него, поэтому Сергей и играет в сборной. Хороший третий период с его стороны, надеемся, дальше так и продолжит.

Почему начинаем лучше играть во второй половине матча? Все зависит от подготовки, как мы хотим построить отдельный матч.

Пас Толчинского? Самое главное, что правильно сыграл, боролся до конца, в падении отдал. Он молодец, только в плюс ему», — передает слова Брагина Sport24.