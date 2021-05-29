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    Брагин: Преждевременно говорить, что Россия главный претендент на золото

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира-2021.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Преждевременно говорить, что мы главные претенденты на золото. Мы делаем шаг за шагом, а там будет смотреть на конечный результат. Два дня паузы были, тяжеловато входили в игру.

    Самое главное — 30 блокированных бросков. За счет самоотдачи и правильной тактической игры пришел результат.

    Толчинский всегда был в расширенном списке сборной, были личные беседы до вызова.

    Скажем так, мы всегда рассчитывали на него, поэтому Сергей и играет в сборной. Хороший третий период с его стороны, надеемся, дальше так и продолжит.

    Почему начинаем лучше играть во второй половине матча? Все зависит от подготовки, как мы хотим построить отдельный матч.

    Пас Толчинского? Самое главное, что правильно сыграл, боролся до конца, в падении отдал. Он молодец, только в плюс ему», — передает слова Брагина Sport24.

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