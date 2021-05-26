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    Сборная Казахстана вырвала победу у Германии на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Казахстана Сборная Германии
    Сборная Казахстана одержала победу над командой Германии (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Казахстан — Германия
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    Казахстан — Германия

    Шайбы в составе победителей забросили: Александр Шин, Роман Старченко и Павел Акользин.

    За немецких хоккеистов отличились Том Кюнхакль и Маркус Айзеншмид.

    Чемпионат мира. Группа B
    Казахстан — Германия — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Шин — 2 (Степаненко, Шалапов), 26:39 — 1:0. Кюнхакль — 2 (Ридер, Хольцер), 29:38 — 1:1. Айзеншмид — 1 (бол., Лойбль, Зайдер), 34:07 — 1:2. Старченко — 1 (буллит), 40:31 — 2:2. Акользин — 1 (Маклюков), 55:42 — 3:2Вратари: Бояркин — Нидербергер (58:04)Броски: 15 (4+4+7) — 30 (9+10+11)Штраф: 8 — 2

    Для Германии, возглавляющей группу В, это поражение стало первым на турнире. У команды 9 очков в четырех матчах. Казахстан, набрав 7 очков, занимает 2-е место.

    28 мая Казахстан сыграет с Канадой, а Германия днем позже — с Финляндией.

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