Сборная Казахстана вырвала победу у Германии на ЧМ-2021

одержала победу над(3:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

Шайбы в составе победителей забросили: Александр Шин, Роман Старченко и Павел Акользин.

За немецких хоккеистов отличились Том Кюнхакль и Маркус Айзеншмид.

Чемпионат мира. Группа B Казахстан — Германия — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Шин — 2 (Степаненко, Шалапов), 26:39 — 1:0. Кюнхакль — 2 (Ридер, Хольцер), 29:38 — 1:1. Айзеншмид — 1 (бол., Лойбль, Зайдер), 34:07 — 1:2. Старченко — 1 (буллит), 40:31 — 2:2. Акользин — 1 (Маклюков), 55:42 — 3:2Вратари: Бояркин — Нидербергер (58:04)Броски: 15 (4+4+7) — 30 (9+10+11)Штраф: 8 — 2

Для Германии, возглавляющей группу В, это поражение стало первым на турнире. У команды 9 очков в четырех матчах. Казахстан, набрав 7 очков, занимает 2-е место.

28 мая Казахстан сыграет с Канадой, а Германия днем позже — с Финляндией.