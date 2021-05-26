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    Канада обыграла Норвегию, одержав первую победу на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Канады Сборная Норвегии
    Сборная Канады одержала победу над командой Норвегии (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Канада — Норвегия
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    Канада — Норвегия

    В составе победителей дубль оформил Адам Хенрик, еще по разу отличились Коннор Браун и Эндрю Манджапане.

    Шайбы норвежцев записали на свой счет Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен.

    Канада одержала свою первую победу на чемпионате мира. В трех стартовых поединках они уступили Германии (1:3), США (1:5) и Латвии (0:2).

    Обе команды имеют в активе по три очка. Благодаря победе в личной встрече канадцы занимают шестое место в группе В, а норвежцы идут седьмыми.

    На групповом этапе «кленовым листьям» осталось провести встречи с Казахстаном, Италией и Финляндией. Норвежцы сыграют с Латвией, США и Казахстаном.

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