Канада обыграла Норвегию, одержав первую победу на ЧМ-2021

одержала победу над(4:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

В составе победителей дубль оформил Адам Хенрик, еще по разу отличились Коннор Браун и Эндрю Манджапане.

Шайбы норвежцев записали на свой счет Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен.

Канада одержала свою первую победу на чемпионате мира. В трех стартовых поединках они уступили Германии (1:3), США (1:5) и Латвии (0:2).

Обе команды имеют в активе по три очка. Благодаря победе в личной встрече канадцы занимают шестое место в группе В, а норвежцы идут седьмыми.

На групповом этапе «кленовым листьям» осталось провести встречи с Казахстаном, Италией и Финляндией. Норвежцы сыграют с Латвией, США и Казахстаном.