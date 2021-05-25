Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на ЧМ-2021

одержала победу над(3:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

Американцы забросили по шайбе в начале каждого из трех периодов. В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри.

Вратарь «Лос-Анджелес» Кэл Петерсен отразил все бросков по своим воротам.

ЧМ-2021. Группа B США — Казахстан — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Кленденинг — 2 (Робертсон, Мур), 6:57 — 1:0. Мур — 3 (Джонс), 21:33 — 2:0. Друри — 1 (Донато, Теннисон), 41:58 — 3:0Вратари: Петерсен — БояркинБроски: 52 (25+13+14) — 18 (8+4+6)Штраф: 4 — 8

Сборная США одержала вторую победу на турнире при одном поражении и поднялась на третье место в группе В. У Казахстана осталось четыре очка, с которыми он расположился на пятой строчке.

26 мая сборная Казахстана сыграет с немецкими хоккеистами. 27 мая американцы встретятся с хозяевами турнира латышами.