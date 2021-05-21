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    Николишин: Испытываю чувство тревоги за сборную России на ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин признался, что его смущает состав национальной команды, который выступит на ЧМ-2021 в Латвии.

    Андрей Николишин
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    Андрей Николишин

    «Национальная команда должна состоять из сильнейших на сегодняшний день игроков. Если коллектив действительно формировался тренерским штабом по такому принципу, то посмотрим, как он себя проявит в Латвии. Прекрасно понимаю, что в связи с тяжелейшим сезоном не смогли приехать многие хоккеисты, выступающие в НХЛ.

    Что касается людей, играющих в КХЛ, рассуждать — неблагодарное дело. Кто-то просто не попал под концепцию Брагина.

  • Стали известны игровые звенья сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021
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    • Оборона уже последние лет 20 является самым слабым местом сборной России. И данная проблема в настоящий момент не решена. Приезд ребят из НХЛ не обеспечит команде надежный тыл. Обратите внимание, как смотрелся Задоров в "Чикаго" или как выглядел Нестеров в "Калгари". Мы фактически говорим о шестых-седьмых защитниках в своих коллективах. А теперь они приехали на первые роли в сборную. Не обольщайтесь и смотрите на уровень игры.

    К сожалению, я испытываю чувство тревоги за все. Откровенно говоря, не понимаю, по какому принципу формируется команда. Во всех линиях есть возможности для усиления. Наверное, остается лишь довериться Брагину, у которого есть свое видение ситуации», — приводит слова Николишина «RT на русском».

    Ранее стала известна начальная заявка сборной России на чемпионат мира.

    Напомним, что сборная России стартует на турнире 21 мая матчем против команды Чехии.

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