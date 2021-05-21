Каменев: Не стоит вспоминать предыдущую игру с чехами, Евротур и ЧМ — разные турниры

Нападающий сборной Россиирассказал о первых тренировках команды в Латвии перед стартом ЧМ-2021.

Первым соперником сборной России на ЧМ-2021 станет команда Чехии. Матч состоится 21 мая, начало — в 16:15 мск.

«Всё отлично, не было такого ощущения, будто мы долго не катались. В первый день попробовали лед — он получше, чем в Чехии. Конечно, не идеальный, но намного лучше, чем тот, на котором в Чехии играли. Съездили мы и на другую арену на автобусе, но она, как я понимаю, только тренировочная, игр там не будет. Но лед одинаковый.

Думаю, вспоминать игру предыдущую с чехами не стоит, потому что Евротур и чемпионат мира — это совсем разные турниры. И много ребят подъехало новых — думаю, будет намного лучше, намного интереснее игра.

Конечно, ожидаем победы — чего еще можно ожидать? Для этого мы сюда и приехали — только за победой.

Когда я попал в заявку, родители были очень рады. И я сам очень рад был — все-таки первый чемпионат мира взрослый. Мне кажется, каждый мечтает попасть на такого уровня турнир. Родственники все, друзья тоже обрадовались, пожелали удачи. Весь Орск тоже знает — хоккейный город у меня, все следят и все будут поддерживать.

Пусть наши болельщики знают, что мы будем делать всё для победы. Пусть наслаждаются хоккеем», — приводит слова Каменева пресс-служба ФХР.