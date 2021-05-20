Тимкин — о ЧМ в Риге: Постараемся не подвести ожидания болельщиков

Нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от чемпионата мира-2021 в Латвии.

«Для меня это первый чемпионат мира, и, конечно, меня переполняют эмоции. У нас собрался очень хороший коллектив.

С Каменевым и Швецом-Роговым начали играть вместе еще за клуб в плей-офф, сразу друг друга поняли, и сейчас уже чувствуем, кто куда бежит, кто куда отдает, есть какие-то наигровки — все-таки долго уже тренируемся.

От повреждения, которое получил в матче с чехами, восстановился — как раз помогли два дня карантина, делал в это время восстановительные процедуры. Сейчас уже ничего не беспокоит, все обошлось.

За эти два дня поговорил со всеми родственниками, друзьями. Все, естественно, рады, что я попал на этот чемпионат, желают удачи, победы, и чтобы игралось без травм.

Все болеют за нас, чувствуется поддержка семьи и друзей. И не только их — всех российских болельщиков. Хотелось бы поблагодарить их — я знаю, что многие хотели приехать сюда, в Ригу, чтобы поболеть за нас.

Но в связи с нынешней ситуацией у них этого не вышло. Но уверен, что они будут смотреть матчи и болеть за нас. А мы постараемся не подвести их ожидания», — заявил Тимкин пресс-службе ФХР.

Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

В первом матче турнира россияне 21 мая сыграют с Чехией, начало встречи в 16:15 (мск).