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    Чемпионат мира по хоккею 2021: регламент, плей-офф и расписание сборной России

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России
    Сборная России и семь соперников в группе будут бороться за выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2021. Мы расскажем, с кем предстоит сразиться команде Брагина, а также назовем возможных соперников команды в плей-офф.

    Рига примет ЧМ-2021 по хоккею
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    Рига примет ЧМ-2021 по хоккею

    Групповой этап и плей-офф ЧМ-2021

    Совсем скоро стартует 84-й чемпионат мира по хоккею, который примет столица Латвии Рига. Матчи лучших сборных планеты состоятся на «Арене Рига» и в «Олимпийском спортивном центре».

    В мировом первенстве будут участвовать 16 национальных команд, разделенных на группы: A и B. Каждая группа состоит из восьми сборных, а в плей-офф чемпионата выйдут по четыре команды из группы.

    В раунде на вылет 8 команд сыграют в четвертьфинале. Матчи на этой стадии пройдут 3 июня. Победитель группы A встретится с четвертой сборной из таблицы B, вторая команда группы A проведет поединок против третьей команды группы B, третья сборная из A сойдется со второй из B, ну а коллектив, замкнувший четверку сильнейших в группе A, пересекается с лидером таблицы B.

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    • Затем зрителей ждут полуфиналы, которые состоятся 5 июня. На стадии 1/2 между собой встретятся победители четвертьфиналов с участием команд-лидеров группы и победители четвертьфиналов с командами, занявшими вторые места в группах.

    Сборные, победившие в полуфиналах, сойдутся в главной битве ЧМ-2021 по хоккею, а проигравшие команды поспорят между собой за третье место. Оба матча состоятся 6 июня.

    Сборная России: календарь матчей

    Команда Валерия Брагина проведет матчи группового этапа в «Олимпийском центре». Она попала в таблицу А вместе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией. Календарь матчей сборной России на ЧМ-2021 выглядит следующим образом:

    Россия — Чехия, 21 мая (17:15 мск);
    Великобритания — Россия, 22 мая (17:15 мск);
    Словакия — Россия, 24 мая (17:15 мск);
    Россия — Дания, 26 мая (17:15 мск);
    Швейцария — Россия, 29 мая (17:15 мск);
    Россия — Швеция, 31 мая (21:15 мск);
    Россия — Белоруссия, 1 июня (21:15 мск).

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