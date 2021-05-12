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    Брагин определится с основным вратарем после Евротура

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Чешские хоккейные игры Евротур
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился эмоциями после победы над Швецией (6:4) в матче Чешских игр.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Минут пять-семь вкатывались под эти скорости, дальше хорошо играли. Два периода с хорошей концентрацией провели, много моментов имели, забили два большинства. При счете 5:2 все-таки потеряли концентрацию, но довели матч до победы.

    В следующем матче у нас будет другой вратарь играть, а вообще с основным вратарем на чемпионат мира будем позже определяться, уже после Евротура.

    Тренер Константин Шафранов нормально влился в нашу команду, давно его знаю. Это позитивный человек, дай бог, будет так продуктивно работать.

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    • Мишу Григоренко ждем на днях, он в клубе играл сейчас в центре, но может и на краю выходить. Эта хорошая вариативность для сборной», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».

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