Брагин определится с основным вратарем после Евротура

Главный тренер сборной Россииподелился эмоциями после победы над Швецией (6:4) в матче Чешских игр.

«Минут пять-семь вкатывались под эти скорости, дальше хорошо играли. Два периода с хорошей концентрацией провели, много моментов имели, забили два большинства. При счете 5:2 все-таки потеряли концентрацию, но довели матч до победы.

В следующем матче у нас будет другой вратарь играть, а вообще с основным вратарем на чемпионат мира будем позже определяться, уже после Евротура.

Тренер Константин Шафранов нормально влился в нашу команду, давно его знаю. Это позитивный человек, дай бог, будет так продуктивно работать.

Мишу Григоренко ждем на днях, он в клубе играл сейчас в центре, но может и на краю выходить. Эта хорошая вариативность для сборной», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».