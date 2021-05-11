Определились все участники Кубка Стэнли-2021

Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая, информирует пресс-служба НХЛ.

В первом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон» на своей площадке примет «Бостон». Пока известны четыре пары первого раунда. Это также «Нэшвилл» — «Каролина», «Тампа» — «Флорида» и «Айлендерс» — «Питтсбург».

Полное расписание матчей будет опубликовано в ближайшие дни.

Из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег» и «Монреаль».

Центральный дивизион в первом раунде плей-офф будут представлять «Каролина», «Флорида», «Тампа-Бэй» и «Нэшвилл».

Из Восточного дивизиона пробились в плей-офф «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В Западном дивизионе продолжат борьбу в сезоне «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».