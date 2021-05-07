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    Фетисов: Ребята все равно молодцы, поздравляю их!

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2021 Сборная России Сборная Канады
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от Канады (3:5) в финале ЮЧМ-2021.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Канадцы играли в своем обычном стиле. Во всех возрастах они начинают очень агрессивно. Мне наши ребята понравились. Они больше времени контролировали игру, не было таких провалов. Ребята сыграли дисциплинированно — всего одно удаление, которое, к сожалению, стоило нам гола.

    Статистика меня не удивила. Ребята нацелены на ворота. Немного поменялась история — раньше канадцы нас перебрасывали, а мы побеждали, сейчас же всё наоборот. Ребята все равно молодцы, поздравляю их! Они мне очень понравились! Я рад, что не спал этой ночью.

    Такие страны как Канада и Россия каждый год нацеливаются на то, чтобы победить. К сожалению, в этом возрасте у американцев больше всего побед. Они подготовили систему, строили это с 80-х годов. Надеюсь, это будет хорошей школой для наших ребят», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

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