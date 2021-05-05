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    НХЛ. Три очка Свечникова и две результативные передачи Малкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 мая

    Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз Чикаго Блэкхоукс Нью-Джерси Дэвилз Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Прогнозы на НХЛ
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    «Каролина»

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 3:7

    «Питтсбург» победил «Филадельфию» со счетом 7:3. Дубль в составе победителей сделал Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отдал две результативные передачи. В составе проигравшей команды голевую передачу сделал российский защитник Иван Проворов.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)
    Голы: Петтерссон — 2 (Маккэн, Годро), 1:44 — 0:1. Гюнтцель — 22 (бол., Летанг, Малкин), 23:10 — 0:2. Кросби — 22 (Петтерссон), 25:44 — 0:3. Браун — 1 (Эллисон, Проворов), 28:21 — 1:3. Кутюрье — 16 (Санхейм, Жиру), 38:40 — 2:3. Зукер — 9 (Малкин, Капанен), 47:49 — 2:4. Конекны — 10 (Жиру, Гостисбеер), 50:23 — 3:4. Кросби — 23 (Раст, Гюнтцель), 52:33 — 3:5. Фридман — 2 (п.в., Блюгерс, Эштон-Риз), 55:53 — 3:6. Марино — 3 (бол., Кросби, Гюнтцель), 56:57 — 3:7Вратари: Эллиотт (55:03 — 55:53) — ДжерриШтраф: 13-9Броски: 33 (7+13+13) — 31 (11+12+8)

    «Филадельфия» занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» идет на первой строке.

    «Филадельфия» — «Питтсбург»

    «Нью-Джерси» — «Бостон» 4:3 ОТ

    «Нью-Джерси» в овертайме вырвал победу у «Бостона» — 4:3 ОТ. Решающую шайбу забросил чешский нападающий Павел Заха.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Заха — 14 (бол., Хьюз, Хишир), 8:42 — 1:0. Бержерон — 21 (бол., Пастрняк, Грызлик), 24:36 — 1:1. Холл — 8 (Грызлик, Крейчи), 34:02 — 1:2. Боквист — 4 (Сиверсон, Студенич), 49:10 — 2:2. Керали — 4 (Пастрняк, Райлли), 50:42 — 2:3. Шарангович — 16 (Сиверсон, Бол), 52:41 — 3:3. Заха — 15 (Хьюз, Батчер), 62:42 — 4:3Вратари: Блэквуд — ГалакШтраф: 6-8Броски: 21 (9+4+6+2) — 36 (15+12+9+0)

    «Нью-Джерси» идет на седьмой строчке в Восточном дивизионе, а «Бостон» занимает третье место.

    «Нью-Джерси» — «Бостон»

    «Каролина» — «Чикаго» 6:3

    «Каролина» выиграла у «Чикаго» со счетом 6:3. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голами и одной голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)
    Голы: Дебринкэт — 27 (мен.), 6:20 — 0:1. Хардман — 1 (Энтвистл, Кейн), 12:32 — 0:2. Нидеррайтер — 19 (Гики, Трочек), 24:32 — 1:2. Свечников — 14 (Слэвин, Терявяйнен), 35:56 — 2:2. Свечников — 15 (Терявяйнен, Ахо), 44:08 — 3:2. Терявяйнен — 5 (Ахо, Свечников), 47:19 — 4:2. Дебринкэт — 28 (Кейн, Митчелл), 51:52 — 4:3. Нечас — 13 (мен., п.в.), 57:23 — 5:3. Нидеррайтер — 20 (п.в., Нечас, Трочек), 58:29 — 6:3Вратари: Мразек — Делиа (57:14 — 57:23, 57:37 — 58:29)Штраф: 8-8Броски: 28 (8+11+9) — 30 (12+10+8)

    «Каролина» лидирует в Центральном дивизионе, а «Чикаго» идет на шестой строчке.

    «Каролина» — «Чикаго»

    «Баффало» — «Айлендерс» 4:3 Б

    «Айлендерс» по буллитам проиграли «Баффало» со счетом 3:4 Б. В составе победителей дубль сделал Андерс Бьорк, также он реализовал победный буллит в послематчевой серии.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Айлендерс» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Икин — 3 (Скиннер, Каджула), 15:59 — 1:0. Бовилье — 14 (Бэйли, Нельсон), 16:25 — 1:1. Пулок — 2 (Клаттербак, Джонстон), 23:44 — 1:2. Клаттербак — 4 (мен.), 29:16 — 1:3. Бьорк — 4 (Миллер, Олофссон), 37:37 — 2:3. Бьорк — 5 (Олофссон), 50:56 — 3:3Победный буллит: БьоркВратари: Хаузер — СорокинШтраф: 2-2Броски: 31 (9+11+11+0) — 48 (21+8+18+1)

    «Баффало» замыкает Восточный дивизион, «Айлендерс» идет на четвертой позиции.

    «Баффало» — «Айлендерс»

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 1:4

    «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1. В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
    Голы: Бесер — 19 (Хегландер, Эдлер), 0:34 — 1:0. Драйзайтль — 25 (Макдэвид), 34:29 — 1:1. Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Бэрри), 37:25 — 1:2. Бушар — 2 (бол., Нерс, Кахун), 39:13 — 1:3. Нерс — 16 (Арчибальд, Чейссон), 54:53 — 1:4Вратари: Демко — СмитШтраф: 6-8Броски: 29 (6+6+17) — 27 (7+14+6)

    «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, «Ванкувер» — на седьмой строчке.

    «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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