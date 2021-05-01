Представлен дизайн формы хоккейной сборной России, в которой она выступит на ЧМ-2021 и ОИ-2022.

«Ну, вы же ждали форму нашей хоккейной сборной на чемпионат мира и Олимпийские игры? Нашел. Вот так она будет выглядеть — два варианта.

Надеюсь, что понравилась. Совсем скоро чемпионат мира и уже там дебют в новой экипировке», — написал журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Из-за санкций WADA до декабря 2022 года российские спортсмены на ЧМ и ОИ не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.