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    Представлен дизайн формы хоккейной сборной России

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Представлен дизайн формы хоккейной сборной России, в которой она выступит на ЧМ-2021 и ОИ-2022.

    Дизайн формы сборной России
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    Дизайн формы сборной России

    «Ну, вы же ждали форму нашей хоккейной сборной на чемпионат мира и Олимпийские игры? Нашел. Вот так она будет выглядеть — два варианта.

    Надеюсь, что понравилась. Совсем скоро чемпионат мира и уже там дебют в новой экипировке», — написал журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

    Из-за санкций WADA до декабря 2022 года российские спортсмены на ЧМ и ОИ не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

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