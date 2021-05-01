Канада разгромила Швейцарию на ЮЧМ

Канада — Швейцария Фото: twitter.com/HockeyCanada
Канада с высокой веротяностью выиграет группу A и в четвертьфинале сыграет с четвертой командой из группы B. Швейцария занимает четвертое место и также вышла в плей-офф, однако сыграет с первой командой из группы B.
Также сборная Финляндии обыграла команду Германии на групповом этапе юниорского чемпионата мира со счетом 10:0.
По дублю во встрече оформили Самуэль Салминен и Нико Хуухтанен. Еще по шайбе забросили Вилле Койвунен, Саму Туомаала, Сами Пайваринта, Йоаким Кемелл, Вильями Юусола и Алекси Малинен.
Финляндия возглавляет группу В, в которой выступает и Россия. Германия заняла итоговое пятое место.
Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.