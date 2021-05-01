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    Канада разгромила Швейцарию на ЮЧМ

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная Канады Сборная Швейцарии Сборная Финляндии Сборная Германии
    Сборная Канады разгромила команду Швейцарии в групповом турнире юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0.

    Канада — Швейцария
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    Канада — Швейцария

    Канада с высокой веротяностью выиграет группу A и в четвертьфинале сыграет с четвертой командой из группы B. Швейцария занимает четвертое место и также вышла в плей-офф, однако сыграет с первой командой из группы B.

    Также сборная Финляндии обыграла команду Германии на групповом этапе юниорского чемпионата мира со счетом 10:0.

    По дублю во встрече оформили Самуэль Салминен и Нико Хуухтанен. Еще по шайбе забросили Вилле Койвунен, Саму Туомаала, Сами Пайваринта, Йоаким Кемелл, Вильями Юусола и Алекси Малинен.

    Финляндия возглавляет группу В, в которой выступает и Россия. Германия заняла итоговое пятое место.

    Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.

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