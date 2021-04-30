Третьяк о замене гимна РФ на ЧМ-2021: У нас есть спортивные песни — «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей»

Президент ФХРпрокомментировал решение заменить гимн России фрагментом Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского на ЧМ-2021 в Латвии.

«Конечно, у нас есть и спортивные песни — "Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей".

Но принято такое решение, оно неплохое», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная России на чемпионате мира сыграет с Чехией (21 мая), Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).