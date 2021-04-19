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    Панарин — вторая звезда недели НХЛ

    Хоккей НХЛ Баффало Сэйбрз Вегас Голден Найтс Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Третьей звездой назван форвард «Вегаса» Марк Стоун. В активе 28-летнего канадца 8 (3+5) очков в четырех играх.

    Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. 29-летний российский хоккеист набрал 10 (4+6) баллов при полезности «+8» в четырех матчах.

    Первой звездой признан голкипер «Баффало» Дастин Токарски, одержавший 2 победы в 4 играх, пропуская в среднем 2,27 шайбы и отражая 93,4% бросков. 31-летний канадец отразил 128 бросков из 137.

    Первой звездой недели также признали работницу медицинского онкологического центра Roswell Park RN Микаэлу Пасториус. Девушка работает медсестрой и взаимодействует с больными коронавирусом. Несколько лет назад она переборола рак.

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