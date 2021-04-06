НХЛ. «Миннесота» проиграла «Колорадо», «Вегас» разгромил «Сент-Луис»

«Монреаль» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

«Монреаль» в овертайме победил «Эдмонтон» — 3:2. Победу хозяевам принес точный бросок Эрика Стаала. Защитник «Канадиенс» Александр Романов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) Голы: Шор — 3 (Хайра), 19:39 — 0:1. Нерс — 13 (бол., Драйзайтль, Пулюярви), 39:49 — 0:2. Андерсон — 14 (Перри, Сузуки), 41:45 — 1:2. Татар — 8 (Байрон), 45:23 — 2:2. Стаал — 4 (Тоффоли, Питри), 64:02 — 3:2Вратари: Прайс — СмитШтраф: 8-4Броски: 32 (15+7+7+3) — 23 (5+14+3+1)

«Монреаль» с 43 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 48 очками — на третьей строчке.

«Монреаль» — «Эдмонтон»

«Бостон» — «Филадельфия» 2:3 ОТ

«Филадельфия» на выезде в овертайме обыграла «Бостон» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Трэвис Санхайм. Защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Конекны — 7 (Жиру, Проворов), 10:15 — 0:1. Кулман — 2 (Койл), 17:33 — 1:1. Бержерон — 12 (бол., Пастрняк, Грызлик), 20:46 — 2:1. Кутюрье — 11 (бол., Проворов, Хэйс), 46:56 — 2:2. Санхейм — 2, 63:08 — 2:3Вратари: Владарж — ЭллиоттШтраф: 6-4Броски: 29 (7+11+10+1) — 32 (10+13+5+4)

«Филадельфия» с 41 очком занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 44 очками — на четвертой строчке.

«Бостон» — «Филадельфия»

«Виннипег» — «Оттава» 4:3

«Виннипег» на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 4:3. В составе «Джетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа. Российские нападающие Артем Анисимов и Евгений Дадонов записали на свой счет по ассисту. Защитники Артем Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Оттава» — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Стэнли), 2:10 — 1:0. Лаури — 8 (Копп), 24:19 — 2:0. Дзингел — 8 (К. Браун), 24:48 — 2:1. Дюбуа — 9 (бол., Копп, Элерс), 28:38 — 3:1. Коннор — 18 (Шайфли, Элерс), 36:12 — 4:1. Норрис — 9 (бол., Дзингел, Райлли), 50:25 — 4:2. К. Браун — 10 (Анисимов, Дадонов), 56:51 — 4:3Вратари: Хеллибак — Форсберг (58:39)Штраф: 8-6Броски: 46 (14+22+10) — 23 (8+6+9)

«Виннипег» с 49 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Оттава» с 30 очками — на седьмой строчке.

«Виннипег» — «Оттава»

«Сент-Луис» — «Вегас» 1:6

«Вегас» на выезде разгромил «Сент-Луис» со счетом 6:1. В составе победителей дублем отметился Алек Мартинес. Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вегас» — 1:6 (1:2, 0:4, 0:0) Голы: Носек — 6 (Холден, Колесар), 6:25 — 0:1. Мартинес — 6 (Стоун, Пачиоретти), 12:25 — 0:2. Бозак — 2 (Сэнфорд), 17:01 — 1:2. Мартинес — 7 (Так, Колесар), 27:08 — 1:3. Каррье — 3 (Пьетранджело, Макнэбб), 27:40 — 1:4. Маршессо — 10 (Карлссон, Смит), 29:07 — 1:5. Хэг — 5 (Каррье, Руа), 33:00 — 1:6Вратари: Хуссо (Биннингтон, 29:07) — ЛенерШтраф: 4-6Броски: 32 (8+15+9) — 33 (11+15+7)

«Вегас» с 52 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 38 очками — на шестой строчке.

«Сент-Луис» — «Вегас»

«Миннесота» — «Колорадо» 4:5

«Колорадо» переиграл «Миннесоту» со счетом 5:4. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 4:5 (1:0, 0:4, 3:1) Голы: Хартман — 5 (Бьюгстад, Юханссон), 8:40 — 1:0. Маккиннон — 14 (Жирар, Тэйвз), 20:18 — 1:1. Бураковски — 10 (Жирар, Кадри), 21:29 — 1:2. Саад — 12 (Бураковски, Макдональд), 35:48 — 1:3. Комфер — 5 (Макар, О`Брайен), 37:52 — 1:4. Бьюгстад — 6 (Хартман, Коул), 43:35 — 2:4. Ландескуг — 15 (бол., Рантанен, Маккиннон), 47:22 — 2:5. Юханссон — 5 (бол., Сутер, Хартман), 49:44 — 3:5. Фиала — 11 (бол., Сперджен), 59:25 — 4:5Вратари: Тэлбот (57:40 — 58:01, 58:11 — 59:53) — ГрубауэрШтраф: 37-21Броски: 25 (11+5+9) — 36 (6+20+10)

«Колорадо» с 56 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 48 очками — на третьей строчке.

«Миннесота» — «Колорадо»

«Калгари» — «Торонто» 3:5

«Торонто» обыграл «Калгари» со счетом 5:3. Форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев и защитник «Флэймз» Никита Нестеров не отметились результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Торонто» — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3) Голы: Спецца — 9 (Керфут, Дермотт), 23:10 — 0:1. Мэттьюс — 26 (Нюландер, Броди), 27:53 — 0:2. Манджапане — 12 (Хэнифин, Линдхольм), 38:06 — 1:2. Баклунд — 7 (Беннетт), 44:17 — 2:2. Симмондс — 6 (Энгвалль), 47:13 — 2:3. Баклунд — 8 (мен., Линдхольм), 50:05 — 3:3. Мэттьюс — 27 (бол., Таварес, Хаймэн), 50:50 — 3:4. Таварес — 12 (Маззин, Нюландер), 52:10 — 3:5Вратари: Маркстрем (59:09) — КэмпбеллШтраф: 8-2Броски: 29 (10+9+10) — 30 (6+12+12)

«Торонто» с 55 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 35 очками — на шестой строчке.

«Калгари» — «Торонто»

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 2:5

«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:2. В составе победителей хет-триком отметился Майкл Бантинг.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Аризона» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Голы: Бантинг — 2 (Гарлэнд, Демерс), 2:43 — 0:1. Бантинг — 3 (бол., Чикран, Голигоски), 4:11 — 0:2. Брассар — 8 (бол., Гарлэнд, Экман-Ларссон), 7:28 — 0:3. Даути — 8 (бол., Кемпе, Копитар), 16:07 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Чикран, Голигоски), 28:48 — 1:4. Атанасиу — 8 (Клэйг, Лизотт), 42:10 — 2:4. Дворак — 12 (п.в., Ларссон), 59:26 — 2:5Вратари: Петерсен (56:46 — 57:41, 57:55 — 59:26) — ХиллШтраф: 12-6Броски: 38 (11+9+18) — 33 (10+14+9)

«Аризона» с 43 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на седьмой строчке.