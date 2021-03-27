Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвардпризнан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:0) российский игрок оформил дубль. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив за карьеру 723 шайбы.

Партнер Овечкина по команде, голкипер Илья Самсонов, стал третьей звездой дня. В том же матче с «Девилз» он впервые в нынешнем сезоне сыграл на ноль, отразив 24 броска.

Второй звездой дня стал нападающий «Аризоны» Кристиан Дворак. У него две шайбы в игре с «Сан-Хосе» (5:2).