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    Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте организации.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:0) российский игрок оформил дубль. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив за карьеру 723 шайбы.

    Партнер Овечкина по команде, голкипер Илья Самсонов, стал третьей звездой дня. В том же матче с «Девилз» он впервые в нынешнем сезоне сыграл на ноль, отразив 24 броска.

    Второй звездой дня стал нападающий «Аризоны» Кристиан Дворак. У него две шайбы в игре с «Сан-Хосе» (5:2).

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