Воробьев: Сегодня здорово сработало большинство

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу в выездном матче против(5:3).

Эта победа обеспечила магнитогорцам выход во второй раунд плей-офф. «Металлург» выиграл серию против «Бырыса» с результатом 4-2.

«Сегодня мы смогли положиться на большинство, здорово сработало. Спасибо "Барысу" за серию, одна из самых жестких серий в первом круге.

Хорошая, мужская серия», — цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Металлург» предстоит противостояние с «Авангардом». Два первых матча пройдут в Балашихе 18 и 20 марта.