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    «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграл «Трактор»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ победил «Трактор» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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    Фрагмент матча

    По шайбе в составе победителей забросили Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд, реализовавший буллит на последней минуте третьего периода. За гостей забивали Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

    КХЛ 1/4 финала конференций
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Хартикайнен — 4 (бол., Ларсен, Кадейкин), 10:00 — 1:0. Маннинен — 2 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 25:34 — 2:0. Полыгалов — 1 (Пилут, Кравцов), 32:29 — 2:1. Авцин — 1 (бол., Бодров, Калинин), 50:30 — 2:2. Гранлунд — 3 (буллит), 59:41 — 3:2Вратари: Метсола — Федотов (59:41)Штраф: 12-8Броски: 21 (12+3+6) — 36 (11+18+7)

    Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции. Соперник уфимцев определится позже.

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