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    Сборная Финляндии ушла на карантин после Евротура

    Хоккей Сборная Финляндии Шведские хоккейные игры ЕвротурКоронавирус в спорте
    В сборной Финляндии по хоккею после завершения шведского этапа Евротура был обнаружен случай коронавируса.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    Хоккеист, сдавший положительный тест на COVID-19, переносит заболевание бессимптомно. Вся сборная Финляндии ушла на карантин, сообщает пресс-служба команды.

    У игроков сборной Чехии, летевших с финнам в одном самолете, не обнаружено коронавируса.

    Напомним, что Евротур проходил в «пузыре» в Мальме, матчи проводились без болельщиков. Команды дважды сдавали тесты на коронавирус до турнира и один раз после.

    Шведские игры стартовали 11 февраля матчем сборных России и Финляндии (3:2) и завершились 14 февраля.

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