Сборная Финляндии ушла на карантин после Евротура

В сборной Финляндии по хоккею после завершения шведского этапа Евротура был обнаружен случай коронавируса.

Хоккеист, сдавший положительный тест на COVID-19, переносит заболевание бессимптомно. Вся сборная Финляндии ушла на карантин, сообщает пресс-служба команды.

У игроков сборной Чехии, летевших с финнам в одном самолете, не обнаружено коронавируса.

Напомним, что Евротур проходил в «пузыре» в Мальме, матчи проводились без болельщиков. Команды дважды сдавали тесты на коронавирус до турнира и один раз после.

Шведские игры стартовали 11 февраля матчем сборных России и Финляндии (3:2) и завершились 14 февраля.