НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Бостону», «Торонто» обыграл «Монреаль»

«Рейнджерс» — «Бостон» 2:3
«Бостон» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Автором победной шайбы стал Брэд Маршан. Еще по голу забили Крис Вагнер и Андерс Бьорк. У проигравших отличились Жюльен Готье и Кевин Руни. Голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков из 32.
С 20 очками «Бостон» возглавляет Восточный дивизион, «Рейнджерс» — шестой (11 баллов).
«Монреаль» — «Торонто» 2:4
«Торонто» на выезде выиграл у «Монреаля» со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в этом сезоне. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов записал на свой счет результативную передачу.
«Монреаль» находится на втором месте в Северной конференции, «Торонто» возглавляет этот дивизион.