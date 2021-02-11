НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Бостону», «Торонто» обыграл «Монреаль»

«Рейнджерс» — «Бостон» 2:3

«Бостон» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Автором победной шайбы стал Брэд Маршан. Еще по голу забили Крис Вагнер и Андерс Бьорк. У проигравших отличились Жюльен Готье и Кевин Руни. Голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков из 32.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Готье — 1 (Лемье), 13:50 — 1:0. Вагнер — 2 (мен.), 29:41 — 1:1. Бьорк — 1 (Дебраск, Миллер), 49:00 — 1:2. Руни — 3 (Лемье, Линдгрен), 51:22 — 2:2. Маршан — 8 (Макэвой, Бержерон), 60:36 — 2:3Вратари: Георгиев — РаскШтраф: 11-11Броски: 35 (6+14+15+0) — 32 (6+19+6+1)

С 20 очками «Бостон» возглавляет Восточный дивизион, «Рейнджерс» — шестой (11 баллов).

«Рейнджерс» — «Бостон»

«Монреаль» — «Торонто» 2:4

«Торонто» на выезде выиграл у «Монреаля» со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в этом сезоне. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) Голы: Андерсон — 9 (Друэн), 1:16 — 1:0. Дермотт — 1 (Маззин, Таварес), 35:18 — 1:1. Холл — 1 (Таварес, Маззин), 41:50 — 1:2. Михеев — 1 (Керфут, Хаймэн), 42:32 — 1:3. Татар — 4 (Чиаро, Романов), 56:40 — 2:3. Хаймэн — 4 (п.в., Мэттьюс, Маззин), 58:56 — 2:4Вратари: Прайс (58:40 — 58:56, 59:09) — АндерсенШтраф: 8-8Броски: 35 (9+13+13) — 24 (6+6+12)

«Монреаль» находится на втором месте в Северной конференции, «Торонто» возглавляет этот дивизион.