ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Бостону», «Торонто» обыграл «Монреаль»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Скотт МактоминайВыстрел МакТерминатора и осторожность Сульшера. «МЮ» дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить? «Рейнджерс» — «Бостон»НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Бостону», «Торонто» обыграл «Монреаль»
  • 07:00
    • Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
  • 07:24
    • Хачанов обыграл Беранкиса во втором круге Australian Open
  • 02:00
    • «Эвертон» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 00:58
    • Гол Ракитича помог «Севилье» обыграть «Барселону» в полуфинале Кубка Испании
  • 00:45
    • «Аталанта» победила «Наполи» и сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии
  • 01:15
    • ПСЖ на выезде обыграл «Кан» в Кубке Франции
  • 00:28
    • «Лестер» вырвал победу у «Брайтона» в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта
    «Рейнджерс» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс» — «Бостон»

    «Рейнджерс» — «Бостон» 2:3

    «Бостон» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Автором победной шайбы стал Брэд Маршан. Еще по голу забили Крис Вагнер и Андерс Бьорк. У проигравших отличились Жюльен Готье и Кевин Руни. Голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков из 32.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Готье — 1 (Лемье), 13:50 — 1:0. Вагнер — 2 (мен.), 29:41 — 1:1. Бьорк — 1 (Дебраск, Миллер), 49:00 — 1:2. Руни — 3 (Лемье, Линдгрен), 51:22 — 2:2. Маршан — 8 (Макэвой, Бержерон), 60:36 — 2:3Вратари: Георгиев — РаскШтраф: 11-11Броски: 35 (6+14+15+0) — 32 (6+19+6+1)

    С 20 очками «Бостон» возглавляет Восточный дивизион, «Рейнджерс» — шестой (11 баллов).

    «Рейнджерс» — «Бостон»

    «Монреаль» — «Торонто» 2:4

    «Торонто» на выезде выиграл у «Монреаля» со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в этом сезоне. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов записал на свой счет результативную передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Торонто» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
    Голы: Андерсон — 9 (Друэн), 1:16 — 1:0. Дермотт — 1 (Маззин, Таварес), 35:18 — 1:1. Холл — 1 (Таварес, Маззин), 41:50 — 1:2. Михеев — 1 (Керфут, Хаймэн), 42:32 — 1:3. Татар — 4 (Чиаро, Романов), 56:40 — 2:3. Хаймэн — 4 (п.в., Мэттьюс, Маззин), 58:56 — 2:4Вратари: Прайс (58:40 — 58:56, 59:09) — АндерсенШтраф: 8-8Броски: 35 (9+13+13) — 24 (6+6+12)

    «Монреаль» находится на втором месте в Северной конференции, «Торонто» возглавляет этот дивизион.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     «Тоттенхэм» потерпел третье поражение кряду
  • Тухель доказал правоту Моуринью
    • 19:12 05/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Детройт — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие