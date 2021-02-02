«Северсталь» победила «Локомотив»

«Северсталь»
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У победителей шайбы забрасывали Кирилл Адмачук, Никита Макеев, Шон Лалонд и Макар Хабаров.
За ярославцев отличились Андре Петерссон и Антон Ландер.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Адамчук — 3 (Гуслистов, Вихарев), 5:37 — 1:0. Макеев — 1 (мен., Кодола, Лалонд), 26:03 — 2:0. Лалонд — 4 (бол., Берглунд), 32:27 — 3:0. Петерссон — 13 (бол., Аверин, Ландер), 34:44 — 3:1. Ландер — 14 (Баранцев), 44:51 — 3:2. М. Хабаров — 1 (Петунин), 52:36 — 4:2Вратари: Подъяпольский — ПаскуалеБроски: 38 (11+13+14) — 30 (4+15+11)Штраф: 6 — 10
Клуб из Череповца набрал 58 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Локо» 71 очко и третье место.
«Северсталь» 5 февраля примет «Спартак», «Локомотив» встретится со СКА днем ранее.