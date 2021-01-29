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    «Торпедо» в гостях уступило «Йокериту»

    Хоккей КХЛ Йокерит Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Хенрик Хаапала (19-я минута), Антти Пильстрем (32-я), Хенри Иконен (34-я) и Марко Анттила (55-я в меньшинстве).

    Единственную шайбу нижегородцев забросил на 36-й Крис Терри.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Крейчик — 4 (Пильстрем, Скленичка), 18:32 — 1:0. Пильстрем — 5 (Анттила, Иконен), 31:58 — 2:0. Иконен — 2 (Мяеналанен), 33:05 — 3:0. Шварц — 9 (Марин, Терри), 35:44 — 3:1. Анттила — 8 (мен.), 54:56 — 4:1Вратари: Юкури — СеребряковБроски: 40 (14+15+11) — 28 (6+12+10)Штраф: 11 — 9

    «Йокерит» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 59 очков в 48 встречах. «Торпедо» находится на седьмой строчке таблицы «Востока», имея 59 очков после 52 игр.

    Завтра 30 января «Йокерит» примет «Металлург». 1 февраля состоится матч «Торпедо» — «Куньлунь»

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